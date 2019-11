FOTO:V Albaniji po potresu našteli že 49 smrtnih žrtev

Deljenje hrane v zasilnih bivališčih. FOTO: Florion Goga/Reuters

Zasilno urejeni prostori za bivanje v šolski telovadnici. FOTO: Florion Goga/Reuters

Po torkovem rušilnem potresu so v državi našteli že 49 smrtnih žrtev. FOTO: Florion Goga/Reuters

Albanski premierje sporočil, da so po torkovem rušilnem potresu v državi našteli že 49 smrtnih žrtev. Med njimi so tudi otroci. Na seji vlade v Tirani je sporočil še, da so dobili za pet milijonov evrov in milijon dolarjev donacij za pomoč in obnovo. Pomoč pa še prihaja, je dejal po poročanju srbske tiskovne agencije Tanjug.Rama je danes tudi sporočil, da se v državi začenja ocenjevanje škode po rušilnem potresu. V strokovnih skupinah sodelujejo tako domači kot tuji strokovnjaki, je povedal. Medtem so tudi že ustavili iskanje morebitnih preživelih med ruševinami v mestih Thumani in Drač.Premier je napovedal še, da tiste, ki so ostali brez strehe nad glavo, selijo iz zasilnih šotorskih bivališč v hotele. Še danes naj bi dokončali selitve iz šotorišč v mestih Thumani in Lezhe. Prebivalci v okoliških vaseh sicer preselitve iz šotorov zavračajo, ker morajo skrbeti za živino, še navaja Tanjug.Po Ramovih besedah je brez strehe nad glavo ostalo 3480 ljudi. Samo v Draču je bilo uničenih ali poškodovanih okoli 700 objektov. Skupaj pa naj bi jih bilo v vsej državi poškodovanih več kot 1200.Na zahodu Albanije so se tla stresla v torek ob 03.54. Po navedbah albanskega inštituta za geološke vede v Tirani ter nemškega centra za geološke raziskave v Potsdamu je bila magnituda potresa 6,3, po navedbah ameriškega seizmološkega urada (USGS) 6,4. Žarišče potresa je bilo približno deset kilometrov severno od Drača in 30 kilometrov zahodno od Tirane v Jadranskem morju na globini desetih kilometrov.