FOTO:V Ameriki želijo vsi poleteti najvišje

V dobrih petnajstih letih, odkar se je prvič srečala s cheerleadingom, je v tej panogi dosegla vse zastavljene cilje. Bila je večkratna državna prvakinja v vseh kategorijah in evropska prvakinja. Njen naslednji cilj je bil Amerika, domovina tega športa, tekmovanje v univerzitetni zvezi in zmaga na svetovnem prvenstvu.Sari Heaton (rojeni Gruden) je uspelo vse našteto. Pred devetimi leti je začela živeti tako imenovane ameriške sanje, iz katerih pa se je v resnici večkrat prebudila objokana. Zaradi tekmovalnosti, visokih pričakovanj in standardov ter teženja k (telesni) popolnosti. Letos je bilo njeno zadnje leto v tem športu, ...