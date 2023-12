V ameriškem napadu na proiranske sile v Iraku en mrtev, več ranjenih

ZDA so danes sporočile, da so njene sile izvedle napade na objekte proiranskih sil v Iraku, kot odgovor na napade teh skupin na ameriško osebje v državi. V ameriških povračilnih napadih je bil po navedbah iraških varnostnih virov ubit pripadnik proiranskih sil, še 24 ljudi je bilo ranjenih. Irak je napade obsodil kot sovražno dejanje.

Kot je povedal predstavnik iraškega notranjega ministrstva, je bil tarča napada sedež sil Hašed al Šabi v mestu Hila v pokrajini Babilon.

V napadu je bil ubit pripadnik proiranske milice, še 20 ljudi pa ranjenih. Štirje ljudje so bili ranjeni v drugem napadu v južni pokrajini Vasit, je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP povedal iraški predstavnik.

Nekaj ur pred tem je ameriški obrambni minister Lloyd Austin sporočil, da so ameriške sile izvedle napade na tri lokacije, ki jih uporabljajo proiranske skupine v Iraku.

Austin je še dejal, da gre pri napadih za odgovor na vrsto napadov milic, ki jih podpira Iran, na ameriško osebje v Iraku in Siriji, vključno z napadom na letalsko oporišče Erbil na severu Iraka. V napadu z dronom so bili ranjeni trije pripadniki ameriške vojske, eden od njih kritično, poroča AFP.

Irak je ameriške zračne napade danes obsodil kot »sovražno dejanje«. Vlada v Bagdadu je sporočila, da napadi, v katerih je bil ubit en pripadnik varnostnih sil, več civilistov pa ranjenih, predstavljajo »nesprejemljiv napad na iraško suverenost«, ki škodi dvostranskim odnosom.

Ameriške sile so v preteklih tednih večkrat napadle položaje in zmogljivosti, ki jih uporabljajo Iran in njegovi posredniki v Iraku in Siriji kot odgovor na desetine napadov na ameriške in zavezniške sile v regiji od izbruha vojne med Izraelom in skrajnim palestinskim gibanjem Hamas 7. oktobra.