V ameriškem senatu poteka proces proti predsedniku ZDA

Vodja demokratske manjšine Chuck Schumer. Foto Handout Reuters

New York – Ameriški senat se je danes zvečer spremenil v sodišče za razreševanje predsednika ZDA Donalda Trumpa. Republikanskega prvaka je predstavniški dom zaradi prošenj ukrajinskemu kolegu, naj sproži preiskavo proti demokratskemu predsedniškemu kandidatu Joeju Bidnu, obtožil zlorabe položaja in še oviranja preiskave. A je to opravila tamkajšnja demokratska večina, republikansko nadzorovani senat pa že z uvodnimi postopki kaže odločenost za podobno strankarsko delovanje in bodo najverjetneje poskušali čim prej doseči oprostitev.Pravila procesa pod vodstvom predsednika vrhovnega sodišča Johna Robertsa, ki jih je spisal prvi senatni republikanec Mitch McConnell, demokratskim tožilcem dovoljujejo le dva dni za predstavitev obtožb, preden bodo besedo dobili predsednikovi zagovorniki, ter jim odreka tudi vrsto drugih zahtev kot zaslišanje prič iz najožjega Trumpovega kroga. Demokrati udarec vračajo s pritožbo na račun glavnega pravnika Bele hiše Pata Cipolloneja, ki bi moral biti po njihovem prepričanju priča in ne vodja predsednikove obrambe.V takšnem slogu se je začelo tudi sojenje. Nihče ne bo senatu diktiral postopka, če je bil ta dober za Billa Clintona, bo dober tudi za Donalda Trumpa, je govoril republikanec McConnell, demokrat Schumer pa je republikanska pravila imenoval nacionalna sramota. Proces je po njegovem prepričanju namenjen prikrivanju in ne odkrivanju storjenih dejanj, predsednika Trumpa pa je osumil kar zločina proti demokraciji.