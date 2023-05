V ameriški zvezni državi Illinois odkrili zlorabe skoraj 2000 otrok v Cerkvi

Državno tožilstvo Illinoisa je v preiskavi odkrilo, da je več kot 450 katoliških duhovnikov v tej ameriški zvezni državi od leta 1950 spolno zlorabilo skoraj 2000 otrok, kar je veliko več, kot je Cerkev doslej uradno priznala. Pravosodni minister Illinoisa Kwame Raoul je v torek na novinarski konferenci dejal, da je večina primerov že zastaralo.

Povedal je, da so preiskovalci ugotovili, da je 451 katoliških duhovnikov v Illinoisu med letoma 1950 in 2019 zlorabilo 1997 otrok. Ker je večina primerov zastaralo, kršiteljev ne bodo mogli preganjati.

»Upam, da bo to poročilo razsvetlilo tako tiste, ki so kršili svoj položaj moči in zaupanja ter zlorabljali nedolžne otroke, kot tudi moške v cerkvenem vodstvu, ki so te zlorabe prikrivali,« je dejal Raoul.

Preiskava se je začela leta 2018 pod Raoulovo predhodnico Lizo Madigan, ki je ob pripravah na odhod s položaja objavila obširno poročilo. Raoul je preiskavo nadaljeval in v torek povedal, da je 25 uslužbencev pregledalo več kot 100.000 strani škofijskih dokumentov in sodelovalo v več kot 600 zaupnih stikih s sogovorniki.

Dolgo poročilo opisuje, da so bili cerkveni voditelji v Illinoisu počasni pri priznavanju obsega zlorab. Prav tako jih obtožuje, da so pogosto zavlačevali s soočanji z obtoženimi duhovniki in vernikov niso opozorili pred morebitnimi zlorabami.

Katoliške škofije Illinoisa so v skupni izjavi v pričakovanju poročila že v petek sporočile, da je preiskava spodbudila večletni pregled njihovih pravilnikov in spremembe.

»Upam, da bo to poročilo razsvetlilo tako tiste, ki so kršili svoj položaj moči in zaupanja ter zlorabljali nedolžne otroke, kot tudi moške v cerkvenem vodstvu, ki so te zlorabe prikrivali,« je dejal Raoul. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Nadškof dejal, da so zlorabe odvratne

Nadškof Chicaga kardinal Blase Cupich je v ponedeljek zlorabe označil za odvratne. Dodal je, da je Cerkev leta 1992 začela prenavljati svoje politike in programe ter v celoti sodelovala pri preiskavi.

Nekateri duhovniki so postali razvpiti zaradi kazenskih postopkov ali tožb, med njimi Daniel McCormack, ki ga je v desetletjih pred aretacijo leta 2006 pet fantov obtožilo skupaj več kot sto primerov zlorab. McCormack je priznal krivdo in bil obsojen na pet let zapora. Nadškofijski revizijski odbor je ob njegovi prvi aretaciji leta 2005 priporočil, naj ga odstranijo iz duhovniških vrst, a je takratni kardinal Francis George to zavrnil.

Preživeli, ki so jih zlorabili duhovniki in so združeni v mrežo, so poročilo označili za osupljivo in poudarili, da je število žrtev in storilcev, ki jih navaja Raoul, verjetno premajhno. Skupina je pozvala tudi državne in lokalne uradnike, naj opravijo podobne preglede.

»Dejstva v poročilu niso dvomljiva – do leta 2018, ko se je začela preiskava, so vodilni v vseh škofijah Illinoisa skrivali znane storilce zlorab, jih niso hoteli uvrstiti na svoje sezname obtoženih in niso hoteli priznati resnice, ki so jo z njimi delile žrtve zlorab,« je sporočila skupina.

Katoliška konferenca Illinoisa navaja, da 3,5 milijona katoličanov predstavlja približno 27 odstotkov celotnega prebivalstva Illinoisa, da Cerkev vzdržuje 949 župnij in ima 2215 duhovnikov, 1372 diakonov in 260 redovnih bratov.