V požaru v Antwerpnu najmanj pet mrtvih

V Antwerpnu je dopoldne okoli desetih v desetnadstropni večstanovanjski stavbi izbruhnil požar, katerega vzrok še ni znan. Po poročanju britanskega BBC je umrlo najmanj pet ljudi. Požar je izbruhnil v okrožju Linkeroever, kjer se je iz osmega nadstropja valil gost dim. V bloku sicer živi več kot 200 stanovalcev, več ljudi naj bi utrpelo hude in lažje poškodbe, so pojasnili belgijski policisti.

Dim po stavbi se je hitro širil, zato je bila evakuacija otežena. FOTO: Yves Herman/Reuters

Stanovalec Geert Dewulf je za VRT povedal, kako ga je gost dim ustavil pri izhodu iz stanovanja: »Zabarikadirali smo se v stanovanju in čakali na balkonu. Gasilci so nas približno deset minut kasneje z lestvijo rešili z balkona.«

Požar tudi v nemškem Aachenu V požaru blizu mesta Aachen na zahodu Nemčije pa so ponoči umrli trije ljudje, je danes sporočila policija. Požar v vasi Monschau je izbruhnil v stanovanjskem poslopju, vzrok pa še ni znan, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Požar je v stanovanjskem poslopju, v katerem je živelo okoli 30 ljudi, izbruhnil zjutraj okoli 1.30. Reševalne službe so stanovalce evakuirale, gašenje pa je trajalo do zgodnjih jutranjih ur, je sporočila tiskovna predstavnica policije. Poslopje je na kmetijskem posestvu, kjer je tudi dom za starejše in osebe z duševnimi motnjami, ki pa ga požar ni zajel, še poroča dpa.

Pojavili so se tudi posnetki moškega, ki je s svojega balkona splezal skozi sosedovo okno, da bi se izognil črnemu dimu.

Gasilci so povedali, da so hodili od stanovanja do stanovanja, in iskali morebitne žrtve ter hkrati pojasnili še, da se je dim po stavbi hitro razširil, zato je bila evakuacija ljudi otežena.