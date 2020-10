V Argentini kar 60 odstotkov testov okužb pozitivnih

Ključni poudarki: V nedeljo so na območju Slovenije potrdili 75 okužb z novim koronavirusom, en bolnik je umrl.

8.21 Sebastian Kurz negativen na testu za covid-19

7.39 Največji delež pozitivnih testov na svetu je v Argentini

7.29 Okužba s koronavirusom Trumpu prinesla večji zaostanek v anketah za Bidnom

6.30 Nekaj dodatnih bolnišničnih postelj je še mogoče zagotoviti, a rezerv ni veliko

Avstrijski kanclerin podkancler, ki sta se v ponedeljek testirala na covid-19, potem ko so okužbo s koronavirusom potrdili pri enem od vladnih svetovalcev, nista okužena, so po poročanju avstrijske tiskovne agencije APA sporočili iz kanclerjevega urada. Kurza in večji del njegove ministrske ekipe so v ponedeljek testirali, potem ko so okužbo z novim koronavirusom potrdili pri enem od vladnih svetovalcev. Testirali so skupno 20 ljudi.Po navedbah iz kabineta avstrijskega kanclerja sta bila Kurz in Kogler nazadnje v stiku s pozitivno osebo minulo sredo na seji vlade. Kljub temu sta v ponedeljek odpovedala vse zadolžitve. Po negativnem testu lahko Kurz nadaljuje svoje aktivnosti in mu ni treba v karanteno, poročajo tuje tiskovne agencije. Kot so sporočili iz njegovega urada, pa bo imel sestanke le po telefonu in prek video povezav.Kar okoli 60 odstotkov testov za okužbe z novim koronavirusom, ki jih opravijo v Argentini, je po statistiki portala Our World in Data pozitivnih, poroča Reuters. Ta delež je največji na svetu, razlagajo ga z nižjimi števili opravljenih testov in neučinkovitimi ukrepi proti pandemiji. V državi so do včeraj potrdili 809.728 okužb, število smrti je preseglo 20.000.V državi so se med prvim valom spomladi uspešno borili proti epidemiji, zatem pa so v državi zaradi oživljanja gospodarstva, ki je že dve leti v recesiji, ukrepe omilili.Zadnje ankete, opravljene po tem, ko so predsednika ZDAodpeljali v bolnišnico na zdravljenje za covidom-19, kažejo, da republikanec povečuje svoj zaostanek za demokratompred volitvami 3. novembra. Najbolj opazen je zaostanek na nacionalni ravni, pa tudi v ključnih državah, ki bodo odločale o zmagovalcu.Zadnja nacionalna anketa časopisa Wall Street Journal in televizije NBC kaže, da ima Biden 53 odstotkov podpore med volivci, Turmp pa 39 odstotkov. Anketa YouGov ugotavlja razmerje 51 proti 43 odstotkov v prid Bidnu, anketa Ipsos pa 51 proti 41 odstotkov v prid demokratskemu kandidatu.V slovenskih bolnišnicah se je včeraj zdravilo 107 ljudi, okuženih z novim koronavirusom, od tega 21 v intenzivni enoti. Po podatkih, ki smo jih zbrali, je bilo v osmih do zdaj aktiviranih bolnišnicah za covid-19 na voljo le še 19 prostih postelj za bolnike s covidom-19 na intenzivnih oddelkih in 30 navadnih postelj. To pa je glede na povečanje števila okuženih odločno premalo.