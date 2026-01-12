  • Delo mediji d.o.o.
    Svet

    Med pogrebom mame ubit Alain Orsoni

    Nekdanji predsednik nogometnega kluba Ajaccio Alain Orsoni je bil korziški politik in goreč nacionalist.
    Alain Orsoni na nogometni tiskovni konferenci leta 2013. FOTO: Pascal Pochard-Casabianca/AFP
    Galerija
    Alain Orsoni na nogometni tiskovni konferenci leta 2013. FOTO: Pascal Pochard-Casabianca/AFP
    R. I.
    12. 1. 2026 | 20:04
    12. 1. 2026 | 20:31
    1:55
    A+A-

    Korziški skrajno desni politik, separatist in nekdanji predsednik nogometnega kluba Ajaccio Alain Orsoni je bil v ponedeljek ubit, med drugimi poroča Le Monde. Ustrelili so ga na pogrebu mame v domači vasi Vero na jugu Korzike. Star je bil 71 let. 

    image_alt
    Umrl na mrazu med varovanjem objekta prihajajočih olimpijskih iger

    Tožilec v Ajacciu Nicolas Septe je začel preiskavo umora, ki jo bodo izvajale policija in žandarmerija v Cocasinu. Obvestili so tudi medregijsko sodišče v Marseillu. Policija je potrdila, da gre za atentat.

    Orsoni je bil v osemdesetih letih eden izmed voditeljev korziške nacionalne osvobodilne fronte (FLNC), kasneje pa je vodil gibanje za samoodločanje (MPA). Bil je predsednik nogometnega kluba AC AJaccio med letoma 2008 in 2015.

    Alain Orsoni z mamo Marinette leta 1985. FOTO: Gerard Malie/AFP
    Alain Orsoni z mamo Marinette leta 1985. FOTO: Gerard Malie/AFP

    Orsoni je Korziko zapustil leta 1996, ko so se stopnjevale napetosti znotraj nacionalističnega gibanja. Na Floridi je živel 13 let, kasneje pa tudi v Nikaragvi in Španiji, preden se je vrnil na Korziko. Tarča atentata je bil že leta 2008, poroča Le Monde, njegovega brata Guyja pa so ubili leta 1983. Orsoni je po bratu poimenoval svojega sina.

    Leta 2012, po umorih več znanih ljudi iz Ajaccia, med njimi odvetnika Antoina Sollacara in predsednika gospodarske zbornice Jacquesa Nacerja, je Orsoni dejal, da so se mediji zarotili proti njemu.

