V Avstraliji katastrofalne razmere

V Avstraliji se še naprej borijo s požari, ki po državi divjajo že od septembra. Samo v Novem južnem Walesu se gasilci borijo z več kot sto požari. Oblasti so pozvale prebivalce, naj se med prazniki ne odpravljajo na pot, saj kaže na pogoje, zaradi katerih se bodo požari še širili. Vremenska napoved namreč govori o še višjih temperaturah in močnih vetrovih.



Po besedah premierke zvezne države Novi Južni Wales Gladys Berejiklian so se razmere okoli največjega avstralskega mesta Sydney poslabšale v katastrofalne. Sydney se duši v dimu številnih požarov, ki divjajo severno, južno in zahodno od mesta. Določeni so od same metropole oddaljeni samo okoli 130 kilometrov.

»Smo v obdobju neverjetne suše, nekatera območja niso videla dežja že več kot 12 mesecev,« je za BBC povedal gasilski inšpektor Ben Shepherd.



Od septembra so požari v Avstraliji terjali vsaj osem življenj. V četrtek sta umrla dva gasilca, ki sta gasila požar v bližini Sydneyja, dva civilista sta v petek umrla v zveznih državah Victoria in Južna Avstralija.