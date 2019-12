FOTO:V Avstraliji novi vročinski rekordi in obsežni požari

Znova razglašene izredne razmere

AFP Gasilci so se danes borili tudi s požarom v Balmoralu, 150 kilometrov jugozahodno od Sydneyja. FOTO: Peter Parks/AFP

Ta teden v Avstraliji pričakujejo temperature, višje od 45 stopinj Celzija.

Vročina posledica dipola Indijskega oceana

Vlada zanika podnebne spremembe

AFP Protestniki so danes v Sydneyju od premiera Scotta Morrisona zahtevali omejevanje izpustov toplogrednih plinov. FOTO: Wendell Teodoro/AFP

Potem ko so v torek v Avstraliji namerili najvišjo povprečno temperaturo doslej, 40,9 stopinje Celzija, je bil že včeraj postavljen nov rekord. Povprečna temperatura v državi je namreč dosegla 41,9e stopinj Celzija. In to še ni vse. Meteorologi napovedujejo, da bodo v tem tednu v precejšnjem delu Avstralije – v Novem Južnem Walesu, v Viktoriji in v južni Avstraliji – temperature morda presegle 45 stopinj Celzija, poroča britanski BBC.Zaradi vročinskega vala in požarov, ki še vedno divjajo na vzhodu celine, je zvezna država Novi Južni Wales že drugič v zadnjem mesecu dni razglasila sedemdnevne izredne razmere. »V prihodnjih nekaj dneh bo največja skrb nepredvidljivo dogajanje zaradi močnega vetra in hude vročine,« je to odločitev danes utemeljila predsednica pokrajinske vladePožari v naravi, ki so v zadnjih nekaj mesecih vzeli že šest življenj, uničili na stotine stavb in požgali na milijone hektarov zemljišč, še vedno niso pogašeni in skoraj polovice od stotih, kolikor jih trenutno gori, gasilci nimajo pod nadzorom. Dva posebno velika požara še vedno vztrajata na obrobju Sydneyja in mesto občasno zavijata v dim ter ogrožata zdravje prebivalcev.Hud vročinski val v Avstraliji je posledica velike mase vročega zraka, ki prehaja Avstralijo zaradi posebnega vremenskega pojava, dipola Indijskega oceana, ko se morska površina zahodne polovice oceana ogreje veliko bolj od vzhodne polovice. Ta razlika je trenutno največja v zadnjih petdesetih letih in povzroča nadpovprečno močna deževja na območju zahodnega Indijskega oceana ter sušo in vročino v jugovzhodni Aziji in Avstraliji.Po podatkih avstralskega urada za meteorologijo so se povprečne temperature v Avstraliji od leta 1910 do danes dvignile za eno stopinjo Celzija, porast pa je bil največji po letu 1950. Letošnje leto bo v Avstraliji po pričakovanju vremenoslovcev eno od štirih najtoplejših doslej. Zaradi vseh teh podatkov so v državi vedno glasnejši kritiki, ki avstralski vladi in politiki nasploh očitajo, da ne ukrepa proti podnebnim spremembam oziroma da jih celo zanika.