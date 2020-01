V Avstraliji se bojijo konca tedna

Zgorelo je več kot 1300 domov. FOTO: Peter Parks/AFP

Dim nad zvezno državo Victoria. FOTO: Glen Morey/Reuters

V avstralski zvezni državi Novi Južni Wales so razglasili izredne razmere, ki bodo veljale teden dni, saj gozdni požari ne pojenjajo. Za ta konec tedna so znova napovedane visoke temperature nad 40 stopinjami Celzija in močan veter, zato se bojijo, da se bodo požari le še širili.Od septembra je v Novem Južnem Walesu in v zvezni državi Victoria umrlo 18 ljudi, več kot 1300 domov je uničenih, ogenj je zajel več kot 5,5 milijona hektarjev – to je območje večje kot Danska in Nizozemska skupaj. Trenutno pogrešajo 17 ljudi v državi Victoria. Na tisoče ljudi zdaj zapušča ogrožene kraje, kjer že vlada pomanjkanje zalog. Na avtocestah so dolgi zastoji. Eden izmed voznikov je za AFP povedal, da je za 50 kilometrov porabil tri ure.Izredne razmere bodo začele veljati nocoj po našem času. Oblasti bodo tako dobile pravico do prisilnih evakuacij, do zapore cest in vseh ukrepov, ki bodo potrebni za zaščito ljudi in premoženja. »To niso lahke odločitve, ampak želimo narediti vse, da bomo pripravljeni na grozljiv dan, kakršen kaže, da bo sobota,« je pojasnila, premierka Novega Južnega Walesa.Vreme bo ustvarilo pogoje, ki bodo tako slabi, če ne celo slabši, kot so bili v torek, ko je bil najbolj smrtonosen dan v več mesecev trajajočih požarih. Številni turisti in domačini so bili vsaj dva dneva brez elektrike in telekomunikacijskih povezav ter cestnega dostopa, dokler oblasti niso razglasile, da so nekatere ceste dovolj varne za vožnjo.Avstralski premierje pozval ljudi, naj upoštevajo navodila reševalnih služb. Napovedal je, da se bo vlada sestala v ponedeljek, da bi dorekli dolgoročne rešitve.V delih države namreč že leta vlada suša, trenutne ekstremne razmere pa so posledica vremenskega pojava, ki se je izoblikoval na Indijskim oceanom. Številni strokovnjaki svarijo, da bi lahko požari goreli še več mesecev.