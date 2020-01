V Avstraliji zaradi požarov že za 434 milijonov evrov škode

REUTERS Gasilci odstranjujejo tleče drevo med zatišjem čez konec tedna. FOTO: Tracey Nearmy/ Reuters

Uničenih že skoraj 2000 domov

REUTERS Charlotte, hčerka prostovoljnega gasilca Andrewa O'Dwyerja, ki se je smrtno ponesrečil med gašenjem požarov in je postal ena od petindajset dosedanjih žrtev, je danes na očetovem pogrebu nosila njegovo gasilsko čelado.FOTO: Stringer/ Reuters

Pomagajo tudi zvezdniki

Po dežju, ki je čez konec tedna nekoliko znižal temperature na vzhodni obali Avstralije in zmanjšal obseg požarov ter onesnaženost z dimom, se avstralske oblasti in gasilci že pripravljajo na nove večje izbruhe uničujočega ognja. Vremenoslovci namreč proti koncu tedna napovedujejo ponovno suho in vroče vreme, ki utegne požare znova razpihati do prejšnjih razsežnosti ali še čez, poroča britanski BBC.Avstralski drami s požari torej še vedno ni videti konca. Gasilci so zaradi dežja izboljšane razmere izkoristili za izdelavo požarnih presek in preprek med nekaterimi požarišči in med naseljenimi območji ter za pripravo na ponovne izbruhe večjih požarov, zavarovalnice so pripravile prve ocene škode, vlada pa že pripravlja načrte za sanacijo uničenih območjih za čas, ko bodo požari mimo.Združenje avstralskih zavarovalnic je tako ocenilo, da so požari doslej povzročili za okrog 434 milijonov evrov škode, a da to gotovo ni dokončen znesek. Samo Novem Južnem Walesu je bilo v požarih uničenih 1588 in poškodovanih 653 domov, v zvezni državi Viktoriji je pogorelo približno dvesti domov, drugod po Avstraliji pa še sto. Od septembra se je število žrtev povzpelo že na petindvajset, ob tem pa je zaradi ognja in dima poginilo tudi na milijone domačih in divjih živali. Uničenih je okrog osem milijonov hektarjev površin, kar je približno enako površini Irske. Oblak dima pa so opazili celo v 12.000 kilometrov oddaljenih Argentini in Čilu.Predsednik avstralske vladeje včeraj napovedal, da bo država za sanacijo opustošenih območij v naslednjih dveh letih namenila 1,24 milijarde evrov pomoči in da bo za pomoč tistim, ki so v požarih izgubili domove ali podjetja, ustanovila posebno agencijo.Za gasilce in ostale, ki pomagajo krotiti požare, pa so preko družbenih omrežij začele zbirati denar tudi znane osebnosti . Komičarkaje tako čez konec tedna v posebni zbiralni akciji uspela nabrati petintrideset milijonov avstralskih dolarjev, igralecje sam prispeval milijon dolarjev, po pol milijona pa so prispevale pevka, oskarjevkain pop zvezdnica