FOTO:V Avstriji nov sum okužbe s koronavirusom

Okužba s koronavirusom se pospešeno širi. FOTO: Leonhard Foeger Reuters

Tudi na Kitajskem šteivlo žrtev strmo narašča

Skupaj z najnovejšimi podatki iz Hubeija je število potrjenih primerov novega virusa po vsej državi več kot 2300. FOTO: Chaideer Mahyuddin/Afp

Kitajska vlada je podaljšala praznike ob kitajskem novem letu do 2. februarja, s čimer želi zajeziti širjenje virusa. FOTO: Carlos Garcia Rawlins/Reuters

Na Dunaju so ovrgli prvi sum okužbe z novim koronavirusom iz Kitajske, a so že dobili nov sum okužbe, poroča avstrijska tiskovna agencija APA. Strokovni direktor dunajskega kliničnega centraje v nedeljo zvečer dejal, da ni razlogov za skrb, a da je vseeno treba biti pazljiv.Pri novem sumu okužbe gre za kitajsko državljanko, ki živi na Dunaju, bila pa je na Kitajskem na počitnicah. Njeni bolezenski znaki pa niso smrtno nevarni, je v nedeljo zvečer za avstrijsko televizijo ORF pojasnil Binder. Bolnico so izolirali v bolnišnici, rezultate, ali gre za novi koronavirus, pa pričakujejo danes čez dan.Tudi v prvem primeru je šlo za kitajsko državljanko, ki so jo v dunajsko bolnišnico sprejeli v soboto zvečer.Število žrtev izbruha novega virusa na Kitajskem se je povzpelo na 80. Oblasti v provinci Hubei, ki je žarišče izbruha nove vrste koronavirusa, so danes sporočile, da je za virusom umrlo še 24 ljudi, zabeležili pa so 371 novih primerov. Kitajska vlada je podaljšala praznike ob kitajskem novem letu do 2. februarja.Skupaj z najnovejšimi podatki iz Hubeija je število potrjenih primerov novega virusa po vsej državi več kot 2300, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Kitajska vlada je medtem sporočila, da je podaljšala praznike ob kitajskem novem letu do 2. februarja, s čimer želi zajeziti širjenje virusa. Prazniki, med katerimi se odpravi na pot več sto milijonov Kitajcev, naj bi se sicer končali v četrtek.Kitajski premierje danes prvič obiskal mesto Wuhan, kjer so konec lanskega leta zabeležili prvi primer novega virusa. Kot je sporočila vlada v Pekingu, je Li, ki je bil oblečen v modro zaščitno obleko, na obrazu pa je imel masko, v 11-milijonskem mestu pregledal in vodil prizadevanja za vzpostavitev nadzora nad virusom.V Wuhan so danes poslali tudi dodatno zdravstveno osebje. Oblasti so v mesto napotile 959 zdravstvenih ekip iz sedmih provinc in sedem dodatnih nadzornih ekip. Bolnišnice v Wuhanu so polne ljudi, ki potrebujejo zdravniško pomoč, zdravniki in medicinske sestre pa delajo neprekinjeno, poročajo kitajski mediji.Mongolija je medtem zaprla mejo s Kitajsko za vozila in pešce. Poleg tega bodo do nedelje zaprti vrtci, šole in univerze. V Mongoliji do zdaj niso zabeležili še nobenega primera novega koronavirusa.V Wuhanu študira 31 mongolskih študentov, ki naj bi se danes s pomočjo kitajskih oblasti vrnili v domovino, poroča nemška tiskovna agencija dpa.