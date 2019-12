FOTO:V avtobusni nesreči več kot 20 mrtvih

Posledice nesreče v Tuniziji. FOTO: Reuters

V Tuniziji se je danes zgodila prometna nesreča, v kateri je umrlo najmanj 24 Tunizijcev, 18 pa jih je bilo ranjenih. Do ene najhujših prometnih nesreč v zgodovini države je prišlo zaradi zdrsa avtobusa v sotesko na poti proti gorskemu kraju Ain Draham, poroča francoska tiskovna agencija AFP.Žrtve nesreče so bile po podatkih ministrstva za zdravje stare od 20 do 30 let. Skupno je bilo na avtobusu 43 oseb, ki so se s turistično agencijo odpravile iz Tunisa v priljubljeno tunizijsko jesensko turistično destinacijo v bližini meje z Alžirijo.Vzrok za nesrečo še preiskujejo, cesta, na kateri se je zgodila, pa sicer velja za nevarno, na njej je prišlo že do več hudih nesreč.