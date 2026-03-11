V avtobusu zgorelo najmanj šest ljudi – je šlo za namerni požig?

Na avtobusu v Kerzersu na zahodu Švice, kakih 20 kilometrov zahodno od prestolnice Bern, je v torek okoli pol sedmih zvečer izbruhnil požar, v katerem je umrlo najmanj šest ljudi, še pet je bilo poškodovanih. Preiskava še poteka, a policija domneva, da bi lahko šlo za namerno dejanje, poročajo tuje tiskovne agencije.

Na družbenih medijih so bili objavljeni posnetki, ki prikazujejo plamene, ki se skozi okna avtobusa dvigajo več metrov visoko, in črn dim, ki se vije nad prizoriščem. Glede na navedbe lokalne policije je v požaru umrlo najmanj šest ljudi, pet je bilo poškodovanih, od tega trije huje. Po nekaterih podatkih naj bi bil med ranjenimi tudi reševalec.

Vzrok požara uradno še ni znan, policija pa meni, da bi lahko šlo za namerno dejanje, pri čemer podrobnosti ne razkriva. Glede na nekatera poročila, ki se sklicujejo na navedbe očividcev, naj bi se neznani moški v avtobusu polil z bencinom in se zažgal, a pristojni tega še ne morejo potrditi.