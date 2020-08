V Bejrutu spopadi policije in protestnikov

Protestniki zahtevajo spremembo. FOTO: Mohamed Azakir/Reuters

V Bejrutu so po uničujoči eksploziji 2750 ton nepravilno shranjenega amonijevega nitrata vzniknili protesti. Številni namreč menijo, da je malomarnost vlade privedla do tragedije, v kateri je umrlo vsaj 149 ljudi, več kot 5000 oseb je ranjenih. Mnoge še pogrešajo, saj še niso očistili vseh ruševin.Eksplozija je namreč izbrisala dobršen del ulic. Policija je aretirala 16 oseb, dva uradnika, poslanecin libanonska veleposlanica v Jordaniji, sta odstopila, saj hočeta s tem pokazati, da se mora oblast menjati. Tudi francoski predsednik, ki je obiskal mesto, meni, da se morajo stvari spremeniti.Protestniki so se spopadli s policijo, ta je odgovorila s solzivcem. Skupine ljudi so se zbrale pred parlamentom, kjer so zagoreli ognji, v policijo pa so protestniki metali kamenje.»Tega ne moremo več prenašati. To je to. Ves sistem mora iti,« je dejal 30-letniProtesti na ulicah in jezni zapisi na spletnih omrežjih kažejo, da bi se lahko znova obudilo gibanje, ki se je pojavilo oktobra lani, ki pa je zaradi ekonomske krize in epidemije koronavirusa zamrlo.Premierin predsedniksta sicer obljubila, da bodo odgovorni sedli pred roko pravice, ki pa v Libanonu ne uživa veliko ugleda in zaupanja. Vodilni razred se namreč sooča z obtožbami o korupciji.