V Belgiji divja eden največjih požarov v zgodovini države, ogrožena vas

Belgijski gasilci se ob pomoči letal in helikopterjev danes borijo z obsežnim gozdnim požarom v naravnem parku Hautes Fagnes na vzhodu države ob meji z Nemčijo. Ogenj se je v 24 urah razširil na najmanj 1600 hektarov oziroma 16 kvadratnih kilometrov, zaradi česar velja za enega največjih požarov v zgodovini Belgije, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Na območje so poslali gasilce iz vse države, Belgija pa je za pomoč zaprosila tudi druge evropske države v okviru mehanizma EU za civilno zaščito. Evropska komisarka za krizno upravljanje Hadja Lahbib je sporočila, da sta na poti dve švedski letali za gašenje požarov ter dva helikopterja iz Češke in Nizozemske.

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Požar je izbruhnil v petek, čez noč pa se je zaradi zahtevnih razmer močno razširil. Gašenje otežujeta predvsem razgiban teren in narava območja Hautes Fagnes, ki ga sestavljajo gozdovi, resave in šotišča.

»Razmere so zapletene in močno odvisne od zračnih zmogljivosti,« je za AFP povedal tiskovni predstavnik regionalnih oblasti Nicolas Yernaux.

Ogrožena vas s 500 prebivalci

Ogenj se približuje vasi Sourbrodt, kjer živi približno 500 ljudi. Oblasti razmišljajo o evakuaciji prebivalcev in jih pozivajo, naj spremljajo navodila pristojnih služb.

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Požar je po obsegu že presegel nekatere večje požare, ki so v preteklosti prizadeli Belgijo. Območje Hautes Fagnes je sicer naravovarstveno zelo pomembno in vključuje obsežna mokrišča ter šotišča, ki so posebej občutljiva za požare.

V bližini divja tudi velik požar v Nemčiji

Belgijski požar je le nekaj deset kilometrov oddaljen od velikega požara v zahodni Nemčiji. Tam so morali zaradi širjenja ognja evakuirati približno 1800 ljudi, plameni pa so se začeli približevati prvim naseljem.

Razmere tako kažejo na nenavadno koncentracijo velikih požarov na območju ob belgijsko-nemški meji, medtem ko se z obsežnimi požari v tem poletju spopadajo tudi druge evropske države.