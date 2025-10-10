V Beli hiši razočarani: Nobelov odbor politiko postavlja pred mir

Kljub temu da je Nobelovo nagrado za mir prejela voditeljica venezuelske desne opozicije María Corina Machado, ki, tako kot vlada ZDA, nasprotuje socialističnemu venezuelskemu predsedniku Nicolasu Maduru, predsednik ZDA Donald Trump nad odločitvijo Nobelovega odbora ni bil navdušen.

Bela hiša je v petek kritizirala odločitev, da so nagrado za mir podelili venezuelski političarki, namesto da bi jo dali v roke Trumpu, ki ni skrival, da si jo močno želi. Trump je že več mesecev agresivno poudarjal svojo vlogo pri posredovanju mednarodnih sporazumov o premirju in (neupravičeno) razglašal, da je končal kar osem vojn, v želji, da bi nagrado podelili njemu.

»Predsednik Trump bo nadaljeval prizadevanja za sklepanje mirovnih sporazumov, končanje vojn in reševanje življenj. Ima srce humanitarca in nikoli ne bo nikogar drugega, ki bi lahko, kakor on, z močjo svoje volje premikal gore,« je v objavi na X zapisal predstavnik Bele hiše Steven Cheung in dodal, da je »Nobelov odbor dokazal, da politiko postavljajo pred mir«.

Trump sam se glede podelitve Nobelove nagrade za mir še ni oglasil, je pa pred tem dejal, da bo »velika žalitev« za ZDA, če je ne bodo podelili njemu.