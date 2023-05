V Beogradu in drugih mestih shodi v spomin na žrtve strelskega napada

V Beogradu in nekaterih drugih srbskih mestih nocoj potekajo shodi v spomin na žrtve sredinega smrtonosnega strelskega napada na beograjski osnovni šoli, ki ga je izvedel 13-letni učenec. Žrtvam so se s svečami in minuto molka med drugim poklonili tudi v Zagrebu, Banjaluki in v Budvi.

Poklon žrtvam v bližini srbske cerkve v Zagrebu. FOTO: Denis Lovrovic/AFP

Številni ljudje so se zbrali v cerkvi svetega Save v Beogradu, da bi se poklonili žrtvam napada na osnovni šoli Vladislava Ribnikarja v središču srbske prestolnice. Ob tem so poudarjali, da so ob tragediji osupli in brez besed ter da je celoten sistem odpovedal. Nekateri so menili, da je pomembno, da se posvetimo otrokom, da bi se v prihodnje izognili takim tragedijam, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug.

Žrtvam napada, v katerem je bilo ubitih osem otrok in varnostnik šole, šest otrok in učiteljica pa ranjenih, se je že v sredo zvečer na spontanem shodu poklonilo več tisoč Beograjčanov.

O shodih v spomin na žrtve danes poročajo tudi iz več drugih srbskih mest, med drugim iz Užic, Niša in Kragujevca.

Od Zagreba ...

Spomin na žrtve v Zagrebu. FOTO: Denis Lovrovic/AFP

Žrtev so se nocoj spomnili tudi v Zagrebu. Ljudje ob spomeniku Petru Preradoviću na Cvetnem trgu prižigajo sveče, je poročal hrvaški spletni portal Index.

... do Banjaluke ...

Sveče v spomin na žrtve so prižigali tudi v Banjaluki v Republiki Srbski. Prižgane sveče in molk zbranih na osrednjem banjaluškem trgu pričajo o sočutju in podpori, ki jo Republika Srbska v dneh žalosti izkazuje bratski Srbiji, je poročala tamkajšnja televizija RTRS.

Vlada v tej entiteti Bosne in Hercegovine se je odločila, da za petek razglasi dan žalovanja, napovedala pa je tudi strožje ukrepe v šolah ter nadzor nad strelskimi društvi, poroča Tanjug.

... in Budve

Shod so danes pripravili tudi v črnogorski Budvi. Na njem so z minuto molka počastili spomin na žrtve tragedije in pozvali oblasti k večji varnosti v izobraževalnih ustanovah.

Shod je organiziral svet staršev druge osnovne šole Budva, na njem pa so med drugim izobesili transparent z napisom: »Ta minuta molka je rezultat dolgoletnega molka. Stop molku!«

V Srbiji so ob tragediji razglasili tridnevno žalovanje, ki se bo začelo v petek.