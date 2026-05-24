Vučić na Kitajskem, Beograd na ulicah

V srbski prestolnici so v soboto zvečer po mirnem študentskem protestnem shodu na trgu Slavija, ki so se ga udeležili deset tisoči ljudi iz vse Srbije in zahtevali predčasne volitve ter demokratizacijo države, izbruhnili spopadi s policijo. Ta je posredovala v bližini Pionirskega parka, kjer so se zbrali privrženci predsednika Aleksandra Vučića.

Protest na trgu Slavija se je okoli 20. ure mirno končal, nato pa so se posamezne skupine protestnikov, med njimi so bili nekateri zamaskirani, spopadle s policijo, ki je varovala shod Vučićevih privržencev, ki je potekal hkrati, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

Vučić, ki je danes začel obisk na Kitajskem, je na Instagramu zapisal, da protestniki niso razgrnili svojega načrta, temveč so le pokazali svojo nasilno naravo. »Po nasilju na beograjskih ulicah jih še enkrat pozivam k dialogu in upam, da bodo razumeli, da državljani Srbije ne mislijo enako kot oni,« je zapisal Vučić.

Notranji minister Ivica Dačić pa je sporočil, da so bili policisti napadeni okoli 20.20. Po napadu so pridržali 23 ljudi.

Na protestih med 180 tisoč in 190 tisoč ljudi

Srbsko notranje ministrstvo je ocenilo, da se je sobotnega shoda udeležilo 34.000 ljudi, medtem ko so organizatorji navajali, da jih je bilo več kot 100.000. Neodvisna skupina Arhiv javnih skupova, ki se ukvarja z ocenjevanjem števila udeležencev protestov, pa je sporočila, da se je sobotnega shoda udeležilo med 180.000 in 190.000 ljudi. Po navedbah Arhiva javnih skupova naj bi šlo za drugi največji protest v Srbiji od padca nekdanjega predsednika Slobodana Miloševića leta 2000, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Protest na trgu Slavija se je sinoči mirno končal, nato pa so se posamezne skupine protestnikov, med njimi so bili nekateri zamaskirani, spopadle s policijo, ki je varovala shod Vučićevih privržencev. FOTO: Zorana Jevtic/ Reuters

S kampanjo želijo študenti, ki so na čelu protestnega gibanja, spodbuditi predsednika Aleksandra Vučića k razpisu predčasnih volitev. Vučić je v četrtek namignil, da bi lahko potekale jeseni.

Pred protesti so v Srbiji v soboto ustavili železniški promet, potem ko naj bi pristojni prejeli anonimno grožnjo o podtaknjenih eksplozivnih napravah. V preteklosti se je sicer dvakrat zgodilo, da je srbska vlada v dneh, ko so bili načrtovani veliki študentski protesti, ustavila železniški promet.

Protesti so Srbijo zajeli po padcu nadstreška na železniški postaji v Novem Sadu novembra 2024, v katerem je umrlo 16 ljudi. Protestniki so na shodih in pohodih sprva zahtevali kaznovanje odgovornih za nesrečo, pozneje pa so protesti prerasli v izražanje jeze zaradi sistemske korupcije in represije, omejevanja svobode medijev in vladavine prava.