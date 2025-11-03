V Beogradu v nemirih aretirali 37 ljudi, tudi košarkarja Vladimirja Štimaca

V večernih urah so izbruhnile napetosti med protestniki in podporniki predsednika Aleksandarja Vučića, ki taborijo v šotorskem naselju blizu parlamenta, t. i. Ćacilendu. Ti so glede na nekatera poročila začeli zbrane obmetavati z različnimi predmeti, na kar je na podoben način odgovorila tudi druga stran. V zrak je med drugim poletela tudi pirotehnika, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

Protivladni protestniki so se zbrali v podporo gladovni stavki Dijane Hrka, materi 27-letnika, ki je bil ena od 16 smrtnih žrtev zrušenja nadstreška na železniški postaji v Novem Sadu pred letom dni. Med drugim zahteva, da oblasti odgovarjajo za nesrečo.

Dijana Hrka oblasti poziva, naj prevzamejo odgovornost za svoja dejanja. FOTO: Marko Djurica/Reuters

Na prizorišču je bila ves čas prisotna policija, ki je ločevala obe strani. Ponoči je po poročanju portala N1 sporočila, da je aretirala 37 ljudi, ki naj bi sodelovali pri kršenju javnega reda in miru ter povzročanju incidentov pred parlamentom.

Študenti, ki so na čelu protestnega gibanja, ki se je oblikovalo po tragediji izpred leta dni, so sporočili, da je bilo prijetih več njihovih kolegov. Med pridržanimi je tudi nekdanji srbski košarkar Vladimir Štimac. Po poročanju provladnih časnikov so ga aretirali po nalogu višjega javnega tožilstva v Beogradu, ker je ves dan pred skupščino spodbujal nasilje, piše srbska N1.

Vučić je zvečer pozval k umiritvi razmer, za incidente pa je obtožil protestnike, češ da so izzivali udeležence provladnega tabora, poročajo tuje tiskovne agencije.

Ob prvi obletnici padca nadstreška se je sicer pred tem v soboto v Novem Sadu odvil velik spominski shod z več deset tisoč udeleženci. Ta je sledil letu dni protestov, na katerih so zbrani, na čelu s študenti, sprva zahtevali kaznovanje odgovornih za nesrečo, pozneje pa so prerasli v izražanje jeze zaradi korupcije in represije, omejevanja svobode medijev in vladavine prava.