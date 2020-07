V Beogradu znova strožji ukrepi

Kakšni bodo ukrepi?

Na Hrvaškem so v četrtek potrdili 81 novih primerov okužb. Trenutno je tam bolnih 647 ljudi, navajajo hrvaški mediji. 25 primerov so našteli v Požeško -slavonski županiji. Tam je število poskočilo, ko sta bolezen v družino vnesli bolni osebi, ki sta se vrnili iz Nemčije.

Srbska vlada bo danes v Beogradu, kjer se okužbe z novim koronavirusom posebej hitro širijo, uvedla paket omejevalnih ukrepov, namenjenih zajezitvi virusa. Med drugim bodo morali nočni klubi, številni bari in restavracije na splavih ob 23. uri zapreti vrata, Beograjčani, ki ne bodo nosili obraznih mask, pa bodo morali plačati 50 evrov kazni.Da bo vlada danes potrdila te in še nekatere druge ukrepe – ti bodo začeli veljati v noči na soboto, za zdaj za obdobje 14 dni –, je v četrtek zvečer na srbski RTS napovedal predsednik. Obenem je dejal, da bi, če bi bilo to odvisno le od njega, prestolnico zaprl in v njej odredil sedemdnevno policijsko uro. To bi bila po njegovem mnenju najhitrejša rešitev, saj v Beogradu trenutno zaznavajo kar 82,5 odstotka vseh okužb v državi, medtem ko tam živi 22,7 odstotka vsega prebivalstva Srbije.Med 23. in 6. uro zjutraj bodo morali biti odslej zaprti vsi beograjski nočni klubi in restavracije na splavih ter tisti bari, ki nimajo terase oziroma vrta. Ljudje, ki v trgovskih središčih in na javnem prevozu ne bodo spoštovali obveznega nošenja zaščitnih mask, bodo kaznovani z globo 50 evrov. Zbiranja v zaprtih prostorih bodo omejena na največ sto udeležencev, tista zunaj pa na največ 500 udeležencev. Obenem bosta na množičnih dogodkih obvezna nošnja mask in spoštovanje medsebojne razdalje, je pojasnil Vučić.Beograjski županje nato danes na Prva TV napovedal, da bodo v Beogradu danes za vsaj prihodnja dva tedna razglasili izredne razmere, kar jim bo dalo možnost »omejiti nekatere pravice«. Izredne razmere so sicer že razglasili v nekaterih drugih srbskih mestih, kot so Novi Pazar, Vranje in Kragujevac.Predsednik Vučić je v četrtek napovedal tudi zaprtje študentskih domov v Beogradu, saj da so ti postali eno od žarišč covida-19. To je nemudoma sprožilo proteste študentov, kasneje pa so pristojni sporočili, da ti domovi ostajajo odprti. Vučiću naj bi bili namreč, kot je kasneje pojasnil minister za šolstvo, posredovani napačni podatki glede števila okužb v domovih. V resnici situacija tam menda ni tako slaba, zato jih za zdaj ne bodo zaprli, bodo pa tam uvedli dodatne epidemiološke ukrepe, je poročala srbska tiskovna agencija Tanjug.V Srbiji so sicer doslej potrdili več kot 15.000 okužb s koronavirusom ter 287 smrti. Epidemiološka slika se je tam že začela izboljševati, zato so pristojne službe odpravile oziroma omilile številne ukrepe, namenjene zajezitvi epidemije, nato pa so se razmere v drugi polovici junija znova hitro poslabšale. Mnogi za to med drugim krivijo vlado, ki se je kljub opozorilom odločila 21. junija izvesti parlamentarne volitve, na katerih je nato prepričljivo slavila Vučićeva stranka, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.17. junija so na primer v Srbiji potrdili 76 novih okužb v enem dnevu, to sredo 272 in v četrtek celo 359. Vučić je sicer na RTS vztrajal, da se na volitvah ni okužil nihče, saj so jih spremljali strogi zaščitni ukrepi.