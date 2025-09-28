V Berlinu doslej največji protest v podporo Palestincem

V nadaljevanju preberite:

V Berlinu so včeraj potekale največje demonstracije v podporo Palestincem in proti izraelski agresiji v Gazi. Zbralo se je med 60.000 in 100.000 udeleženci, ki so pozivali h končanju vojne, priznanju Palestine in k sankcijam proti Izraelu. A nemška vlada ostaja neomajna. Vodja poslanske skupine CDU/CSU Jens Spahn je dejal, da Berlin proti Izraelu ne bo uvajal splošnih sankcij. Nemčija je doslej zavrnila vse sankcije, ki jih je predlagala Evropska komisija.