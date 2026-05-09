Berlinske oblasti v času obeleževanja zmage nad nacizmom in fašizmom 8. in 9. maja prepovedale sovjetske, ruske, beloruske in Čečenske zastave ter simbole, uniforme in odlikovanja rdeče armade.

Prepovedano je celo petje in igranje sovjetskih pesmi ali javno razkazovanje portretov sovjetskih voditeljev. Prepovedni pa niso tudi ukrajinski državni simboli, poroča Berliner Morgenpost.

Sovjetske, ruske in beloruske zastave so v Berlinu danes prepovedane, ukrajinske ne. FOTO: Ralf Hirschberger/AFP

Berlinska policija je potrdila prepovedi na glavnih sovjetskih spominskih območjih po mestu, vključno s Tiergartnom, Treptower Parkom in Schönholzer Heide, kjer vsako leto potekajo slovesnosti ob koncu druge svetovne vojne v Evropi.

Medtem je v Rusiji več regij zaradi varnostnih skrbi pred ukrajinskimi napadi z droni, omejilo ali odpovedalo parade ob dnevu zmage 9. maja.

Portret padlega sovjetskega vojaka v Treptower Parku. FOTO: Christian Mang/Reuters

Dan zmage se praznuje v spomin na obletnico dneva, ko so zavezniki v drugi svetovni vojni uradno sprejeli brezpogojno predajo Nacistične Nemčije 8. maja 1945, po tem, ko je rdeča armada dokončno porazila nacistično vojsko in zavzela Berlin.