V Berlinu obžalujejo odločitev Janševe vlade: »O njenih motivih ne bi ugibal«

Florian Hahn, namestnik nemškega zunanjega ministra, opozarja, da se Evropa zaradi ruske vojne proti Ukrajini, hibridnih napadov in zaostrovanja razmer na Bližnjem vzhodu spoprijema z vse nevarnejšim varnostnim okoljem. Ruske dejavnosti po njegovih besedah postajajo vse bolj „kinetične“, zato Nemčija pripravlja tudi aktivne protiukrepe, ki pa jih ne razume kot stopnjevanje, temveč kot obrambo. Evropa mora prevzeti večjo odgovornost za svojo varnost, povečati obrambne zmogljivosti ter poleg klasične vojaške opreme vlagati v drone, digitalizacijo in zaščito kritične infrastrukture. Morebitna deželna vlada pod vodstvom AfD bi bila resen izziv za nemško politično kulturo, vendar ne bi mogla spremeniti temeljne usmeritve Nemčije v EU in Natu ali njene podpore Ukrajini.

Hahn obžaluje, da je Slovenija kot edina članica EU blokirala skupno obsodbo širjenja izraelskih naselbin na Zahodnem bregu. Poudarja, da je Evropska unija v zunanjepolitičnih vprašanjih močna le takrat, ko nastopa enotno, razloge za slovensko odločitev pa mora pojasniti Janševa vlada sama. Kljub temu ena sama odločitev po njegovem še ne pomeni, da se je SDS temeljno oddaljila od Evropske ljudske stranke. Nemčija Slovenijo še naprej vidi kot pomembno in cenjeno partnerico, Hahn pa pričakuje nadaljevanje konstruktivnega sodelovanja, tudi pri podpori Ukrajini in zagotavljanju evropske varnosti.