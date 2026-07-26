Več kot dva tisoč policistov išče osumljenca v Berlinu, ki je zapeljal v množico

V soboto zvečer je vozilo zapeljalo med udeležence parade ponosa v berlinskem parku Tiergarten. Ena oseba je umrla, 16 ljudi je bilo ranjenih, nekateri so v življenjski nevarnosti, je sporočila berlinska policija, poroča BBC. Številni so ostro obsodili napad.

Incident se je zgodil okoli 22. ure v bližini Brandenburških vrat, kjer se je končala parada ob dnevu Christopher Street Day. Po navedbah prič je belo enoprostorno vozilo z veliko hitrostjo zapeljalo v množico. Policisti so ga pozneje našli zapuščenega v parku, kjer naj bi trčilo v drevo.

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Velik del berlinskega parka Tiergarten je danes zjutraj še vedno zaprt. Na prizorišču so ljudje objemali svojce in se ogrinjali v srebrne termo odeje. Gasilci so sporočili, da so zaradi šoka oskrbeli približno 30 ljudi, navaja BBC.

Povezava z islamističnimi krogi

Policija je identificirala osumljenca, vendar ga do nedeljskega jutra še ni prijela. Gre za moškega, ki je bil policiji že znan in naj bi bil povezan z islamističnimi krogi.

Berlinska policija je osumljenca danes zjutraj identificirala kot Abdula B., 21-letnega moškega vitke postave in črnih las. Po navedbah policije je oblečen v črn pulover s kapuco in bele hlače. Osumljen je, da je na območju Tiergartna poškodoval več ljudi, trenutno pa je na begu, je zapisano v policijskem sporočilu.

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»Domnevamo, da je po dogodku iz vozila pobegnila ena oseba ali več ljudi,« je še sporočila policija, kot poroča BBC.

V iskanju osumljenca po celotnem Berlinu sodeluje več kot dva tisoč policistov, uporabljajo tudi helikopterje in termovizijske kamere. Policija je priče pozvala, naj ji posredujejo posnetke in fotografije dogodka, navaja BBC.

Zaenkrat sicer ni jasno, če je osumljenec dejansko vozil avtomobil in ali je bilo v njem morebiti več ljudi.

Tiskovni predstavnik policije Florian Nath je povedal, da obenem preiskujejo tudi morebitno drugo fazo napada, v kateri naj bi nekdo iz avtomobila kasneje ljudi napadal z orožjem z rezilom.

Glede na navedbe prič naj bi namreč več ljudi utrpelo poškodbe zaradi vbodov in vreznin, nekateri pa poročajo tudi o moškem, oblečenem v črno, ki je nosil mačeto.

FOTO: Annegret Hilse/Reuters

Župan: Napad na svobodno in odprto družbo

Nemški kancler Friedrich Merz je dogodek označil za grozljivo dejanje in napovedal temeljito preiskavo. Berlinski župan Kai Wegner pa je dejal, da je šlo za napad na svobodno in odprto družbo.

Reševalci so na kraju zaradi šoka oskrbeli še približno 30 ljudi. Območje okoli Tiergartna so po dogodku zaprli, udeležence prireditve pa evakuirali skozi Brandenburška vrata.

Odpoved nadaljnih dogodkov

Organizatorji so po napadu odpovedali nadaljnje dogodke v okviru parade ponosa, znane kot Christopher Street Day, ki naj bi se odvijala še danes in je ena največjih v Evropi.

Pohod se je v soboto končal zraven Brandenburških vrat, kjer so se od petka odvijali koncerti. V soboto se ga je čez dan udeležilo več sto tisoč ljudi.