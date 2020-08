FOTO:V Berlinu zajeli 300 protestnikov, med njimi skrajne desničarje

Preberite še: Policija prekinila protest nasprotnikov ukrepov proti epidemiji

Sprva prepovedan, zatem dovoljen ... in prekinjen

Med aretiranimi je bil tudi avtor veganskih kuharskih knjig Attila Hildmann. FOTO: Christian Mang/Reuters

Na protestu tudi nasprotnik cepljenja Robert F. Kennedy Jr.

Policijski kordon pred Reichstagom. FOTO: John Macdougall/AFP

Policija je na včerajšnjih protestih v Berlinu , na katerih je demonstriralo okoli 38.000 nasprotnikov aktualnih nemških ukrepov proti pandemiji koronavirusa, zajela okoli 300 prisotnih, poroča mednarodni tisk.Med njimi je bilo okoli 200 tistih, v katerih so policisti prepoznali skrajno desne agitatorje. Policija je prisotnim ob Brandenburških vratih odredila, da se razidejo. Ko so ti po besedah policistov odgovorili z metanjem kamnov in steklenic, je sledilo zajetje. Večino so kasneje izpustili.Protest v Berlinu je sicer po pritožbah na sodišču dobil dovoljenje za izvedbo tik pred zdajci, saj so ga deželne oblasti sprva prepovedale. Med njegovim potekom pa ga je policija že zgodaj popoldan prekinila. Med aretiranimi je bil tudi, v Nemčiji znan kot avtor kuharskih knjig in, kar se tiče novega koronavirusa, pristaš teorij zarote.Nekateri protestniki so prebili policijsko zaščito pred nemškim parlamentom Reichtagom, a jih je policija hitro zaustavila s solzivcem. Skrajna desnica je protestirala tudi pred rusko ambasado na ulici Unter den Linden. Poročajo o sedmih ranjenih policistih.Protesti, ki jih je organiziralo več iniciativ, so sicer večinoma minili mirno. Med organizatorkami je bila tudi skupina Querdenken 711 iz Stuttgarta, ki ima na Facebooku 16.000 sledilcev. Njeni pripadniki so prepričani, da predstavljajo nemški ukrepi proti širjenju koronavirusa napad na svobodo in temeljne pavice, zapisane v ustavi. Ta iniciativa je proteste v Berlinu organizirala že 1. avgusta, tudi tedaj jih je prekinila policija.V Berlinu je bil tudi, sinin nečak ameriškega predsednika, ki sta bila žrtvi atentatov. Robert F. Kennedy Jr. je odvetnik in prav tako aktivist, usmerjen v kampanje proti cepljenju. Včeraj je množico v nemški prestolnici spomnil na obisk njegovega strica leta 1963, ko je ta v govoru povedal znamenite besede »Ich bin ein Berliner«. Zdaj je nečak je zagotovil, da je Berlin znova »fronta proti totalitarizmu«.Podobni protesti so se včeraj zgodili tudi drugod po Evropi, denimo v Londonu, Parizu, Zürichu in na Dunaju. Na londonskem Trafalgarskem trgu je bilo mogoče, denimo, prebrati transparent »Nova realnost je nov fašizem«.