V BiH se je vrnila prva skupina zajetih borcev Isisa

Prva skupina zajetih bosansko-hercegovskih pripadnikov skrajne skupine ISIS, ki so se borili v Iraku in Siriji, se je danes vrnila v Sarajevo. Točno število državljanov BiH, ki so se vrnili z bojišč, ni znano, neuradno pa mediji poročajo o 24 osebah. Moške člane družin so takoj pospremili v zapor. Oblasti v BiH zdaj čaka mukotrpen proces identifikacije, varnostnih preverjanj in deradikalizacije teh ljudi.



Moški, ženske in otroci z državljanstvom Bosne in Hercegovine, ki so jih po padcu samooklicane Islamske države člani koalicije pod vodstvom ameriških varnostnih sil zajeli na ozemlju Iraka in Sirije, so se včeraj z letalom vrnili v Sarajevo, poročajo mediji v BiH.



Vsi moški so bili nemudoma po pristanku aretirani, tožilci, policija in obveščevalne službe bodo preverile njihovo vlogo na tujih bojiščih. Zajeti polnoletni moški so osumljeni kaznivih dejanj terorizma, povezovanja v teroristične skupine ter nezakonitega oblikovanja in pridruževanja paravojaškim in para policijskim skupinam.



Otroci in ženske bodo po zdravstvenih pregledih podvrženi postopku preverjanja identitete in varnostnih preverjanj. Nameščeni bodo v azilnem centru v Delijašu, v bližini Sarajeva. Po njihovem odhodu domov pa postopek deradikalizacije žensk in otrok ne bo končan, sodišča pa čakajo predvidoma zapleteni sodni postopki zoper borce Isisa.