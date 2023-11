V BiH zaradi vojnih zločinov obsodili deset bosanskih Srbov

Sodišče v Bosni in Hercegovini je v sredo obsodilo deset bosanskih Srbov za vojne zločine, ki so jih storili kot pripadniki vojske Republike Srbske na območju Bosanskega Novega med vojno v BiH. Med drugim so ubili 24 civilistov, ki so si morali pred tem sami izkopati grob. Skupno so jih obsodili na 162 let zapora.

Prvoobtoženega Ranka Balabana je sodišče obsodilo na 18 let zapora. Enako kazen je prisodilo še petim soobtoženim, tri je obsodilo na 15 let zapora, enega pa na devet let. Sodba še ni pravnomočna.

Obtoženi so pregona nesrbskega prebivalstva z uboji, prisilnimi preselitvami, mučenjem in drugimi nečloveškimi dejanji.

Trije obtoženi pa so s tožilstvom podpisali dogovor o priznanju krivde, sodišče jih je obsodilo na skupno 19 let zapora za uboje, prisilne preselitve in mučenje Bošnjakov na območju občine Bosanski Novi.

Sodni senat je brez sence dvoma ugotovil, da so vsi obtoženi storili kazniva dejanja, očitana v obtožnici, razsodbo povzema raziskovalna mreža Birn BiH.

Po obtožnici so kot pripadniki vojske, policije in paravojaških enot Republike Srbske junija 1992 v naseljih Alići in Ekići ubili 24 civilistov.

V omenjenih naseljih so prisilili bošnjaške civiliste, da so prišli iz svojih hiš. Nato so jih odpeljali do pravoslavnega pokopališča, tam so moške pretepali, ženske in otroci pa so to morali gledati.

Okoli 90 moških so nato ločili in jih odvedli na muslimansko pokopališče, kjer so jih prisilili, da so izkopali skupinski grob in se razporedili okoli njega. Vojaki so potem dobili ukaz, da se postavijo v strelski vod in začnejo streljati. Ubili so 24 moških.

Ker so množično grobišče kasneje prekopali, trupla pobitih pa vrgli v reko, so njihove posmrtne ostanke našli na različnih krajih. Vseh posmrtnih ostankov še vedno niso našli.