FOTO:V bližini Lodija iztiril vlak, umrli sta dve osebi, 27 ljudi je ranjenih

V bližini kraja Livraga v provinci Lodija v Lombardiji se je na železniški liniji, ki je namenjena vlakom z visoko hitrostjo, iztiril prvi jutranji vlak, poroča italijanska agencija Ansa. Nesreča je bila usodna za dve osebi, v obeh primerih gre za uslužbenca italijanskih železnic.Po dosedanjih informacijah se je v nesreči poškodovalo 27 ljudi, eden med njimi huje. Tudi ta je uslužbenec železnic, njegovo življenje naj ne bi bilo ogroženo. Na vlaku je bilo sicer le 28 potnikov.Na prizorišču nesreče so ob reševalcih in policiji tudi gasilci. Po doslej objavljenih informacijah vzrok nesreče še ni znan. Po podatkih policije naj bi se iztirila lokomotiva, ki jo je zatem zaneslo v objekt, ki je bil ob progi, nato pa naj bi jo odbilo še v objekt železnic. Vagone naj bi zaneslo še nekaj dlje po tirih, dokler se ni eden od njih prevrnil.Železniško linijo, ki povezuje Milano in Bologno, so ob 5.30 prekinili, vlake pa preusmerili na konvencionalno železniško povezavo, ki od Milana vodi prek Piacenze.