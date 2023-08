V bližini šole za staroselce v Kanadi našli skoraj sto domnevnih grobov

Staroselska skupnost je v bližini nekdanje šole za staroselce Beauval v kanadski provinci Saskatchewan odkrila skoraj sto domnevnih neoznačenih in nedokumentiranih grobov, so v torek sporočili uradniki. Staroselci, ki naj bi grobove našli s pomočjo podzemnega radarja, ob tem opozarjajo, da bi njihovo število lahko bilo bistveno višje.

»Kar smo našli, je bilo srce parajoče,« je na novinarski konferenci dejala Jenny Wolverine, vodja staroselske skupine English River First Nation, in pojasnila, da so doslej odkrili »93 potencialnih neoznačenih grobov 79 otrok in 14 dojenčkov«. »Naj dodam, da to ni končna številka,« je še opozorila.

Grobove so odkrili s pomočjo podzemnega radarja, po podatkih univerze v Regini pa so bivši učenci šolo Beauval porušili po njenem zaprtju leta 1995.

Okoli 150.000 mladih Indijancev, Inuitov in Metisov so v 139 internatih po državi, ki jih je v imenu vlade upravljala katoliška cerkev, prisilno šolali od 19. stoletja pa vse do 90. let prejšnjega stoletja. Tam so bili izolirani od svojih družin ter odrezani od svojega jezika in kulture. Učence so pogosto fizično in spolno zlorabljali.

Po podatkih kanadske posebne komisije za iskanje resnice in spravo je v teh internatih umrlo več kot 4000 otrok, vendar točno število ni znano. Na območju internatov pa so v zadnjih letih odkrili več kot 1300 neoznačenih grobov otrok.

Papež Frančišek se je aprila lani opravičil za zlorabe v cerkvenih internatih in šolah v Kanadi. Ottawa pa se je svojim staroselcem uradno opravičila leta 2008.