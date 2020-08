V bližini Splita divja obsežen požar

Obsežen požar, ki je danes zgodaj popoldan izbruhnil na območju Kaštelov pri Splitu, skušajo pogasiti s štirimi gasilskimi letali. Na terenu je tudi 120 gasilcev s 35 vozili, poročajo hrvaški mediji. Kot navajajo, naj bi gasilci uspeli obraniti hiše, a jim preglavice delata močan južni veter in za gasilske cisterne nedostopen teren ob pobočjih gore Kozjak.Požar je najprej zajel rastline nad jadransko magistralo pri Kaštel Sućurcu, veter pa je ogenj hitro razpihal proti Kaštel Gomilici in vrhu Kozjaka, je poročal splitski časnik Slobodna Dalmacija. Ogenj se širi predvsem po suhi travi, nizkemu rastju in gozdu.Po neuradnih podatiih, so gasilci uspeli obraniti družinske hiše pred požarom. Zgorelo je nekaj električnih drogov. Na fotografijah je videti velik oblak belo-rjavo-rumenega dima, ki ga močan jugo nese proti Kozjaku.Gasilci so dejali, da je požar zajel veliko območje. Poudarili so, da gre za klasični primer eruptivnega požara, ki se širi z veliko hitrostjo. Na istem mestu je požar divjal že pred nekaj leti , poroča Jutranji list.To je že drugi požar v okolici Splita v zadnjih dneh. Splitski gasilci so namreč pogasili požar v središču Splita, v katerem je ob splitski rivi zgorelo več parkiranih motorjev. Hrvaški mediji poročajo, da je gmotna škoda velika.