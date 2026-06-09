V bližini Vrsarja strmoglavilo manjše letalo, v njem naj bi bila dva Slovenca

V bližini letališča v Vrsarju v hrvaški Istri je strmoglavilo manjše letalo, v katerem sta bila po poročanju hrvaških medijev dva Slovenca, stara 57 in 72 let.

Po prvih ugotovitvah je pilot po vzletu nameraval poleteti proti Celju, vendar je letalo padlo že z višine približno dveh metrov. Pilot naj bi bil član Aerokluba Vrsar in naj bi redno letel na relaciji med Vrsarjem in Celjem.

Slovenski pilot je vzletel v Vrsarju in nameraval poleteti proti Celju, a je žirokopter (kombinacija letala in helikopterja) takoj po vzletu strmoglavil. FOTO: Boris Bilas/Glas Istre

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Na kraj nesreče so takoj prihitele reševalne ekipe, ki so oba moška našle zunaj letalnika. Eden je utrpel lažje poškodbe podlakti in goleni, drugi pa rano na zatilju, ki so jo oskrbeli s petimi šivi. Po navedbah tamkajšne nujne medicinske službe sta bila oba poškodovana pri zavesti, v stabilnem stanju in zunaj življenjske nevarnosti.

Čeprav so jima zaradi okoliščin nesreče priporočili dodatno bolnišnično obravnavo, sta jo oba zavrnila in podpisala izjavo o odklonitvi nadaljnjega zdravljenja.

Vzrok nesreče za zdaj še ni znan. Preiskavo je prevzela pristojna agencija za preiskovanje prometnih nesreč v letalskem prometu, ki bo ugotavljala okoliščine strmoglavljenja.

Gre za drugo letalsko nesrečo v Istri v manj kot tednu dni. V bližini športnega letališča Medulin je namreč v četrtek strmoglavil manjši letalnik, pri čemer so umrli štirje avstrijski državljani. Med žrtvami je bil tudi avstrijski podjetnik Walter Pondorfer.