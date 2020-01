V boj s požari tudi vojska

Gost dim nad gorami Clyde v Novem Južem Walesu. FOTO: NSW Rural Fire Service/Reuters

Dim ob obali East Gippsland v Viktoriji. FOTO: Australian Maritime Safety Autho Amsa/Reuters

V boj s požari bodo v Avstraliji napotili 3000 rezervistov, je sporočil avstralski premier. »Kot lahko vidimo, je katastrofa prišla na novo raven,« je povedal Morrison. Za vzhodno Viktorijo so izdali novo opozorilo, za nekatere prebivalce pa je zdaj prepozno, da bi ušli, je pojasnil. Zdaj jim preostane, da najdejo zatočišče v zaprtem prostoru oziroma prostoru z vodo. »Oditi zdaj bi bilo smrtonosno,« je povedal.Temperature so ta konec tedna na jugovzhodu države znova presegle 40 stopinj Celzija, zato se oblasti bojijo, da se bodo razmere še poslabšale. Napovedan je tudi močan veter, ki bo v sunkih pihal tudi 80 kilometrov na uro. Od septembra je v požarih umrlo 23 ljudi, samo od ponedeljka 11; 21 ljudi še vedno pogrešajo.V Viktoriji so se trije požari združili in zdaj gori okoli 6000 hektarjev površine. Zaradi nevarnosti, da ogenj zavzame ceste, prebivalci ne smejo zapustiti določenih območij. Na nekaterih delih so ljudje povsem odrezani od sveta, saj telefonske linije ne delujejo. V petek je mornarica evakuirala okoli tisoč turistov in prebivalcev , ujetih v mestu Mallacoota na obali Viktorije. Ena izmed ladij ostaja blizu obale prizadetih območjih, da bi nemudoma lahko priskočila na pomoč.V Novem Južnem walesu gori okoli 137 požarov, od tega jih je več kot 60 nezajezenih. S požari se na tem območju bori okoli 3000 gasilcev.