V Bolgariji končali iskanje pogrešane posadke

Reševalci so danes sporočili, da niso našli nobenega preživelega s trgovske ladje, ki je v torek potonila po napadu drona pred obalo Bolgarije v Črnem morju. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je dejal, da je šlo za kombiniran ruski napad z uporabo pomorskih in zračnih dronov.

Droni so v torek pred bolgarsko obalo zadeli dve ladji, pri čemer je ena od njiju potonila, na drugi je izbruhnil požar. Po napadu so z ladje, na kateri je zagorelo, rešili vseh 18 članov posadke, in začeli iskanje ljudi z ladje, ki je potonila. Oblasti niso navedle, koliko ljudi je pogrešanih, po podatkih specializirane spletne strani Maritime.bg pa je bilo na ladji 10 ljudi.

»Ni nobene sledi o mornarjih,« je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP novinarjem povedal vodja bolgarskega koordinacijskega centra za pomorsko iskanje in reševanje Rumen Nikolov. Dodal je, da so iskanje v torek pozno zvečer ustavili in da se ne bo nadaljevalo. Na potopljeni ladji so našli prevrnjen čoln, tri rešilne splave in ostanke ladijske opreme, ki so plavali na morski površini. Na vprašanje, ali so odkrili tudi ostanke dronov, pa je dejal, da o tem nima informacij.

Bolgarske oblasti še niso ugotovile izvora dronov.

Droni so v torek pred bolgarsko obalo zadeli dve ladji, pri čemer je ena od njiju potonila, na drugi je izbruhnil požar. FOTO: Marine Traffic Marine Traffic/Reuters

Zelenski je v torek v večernem nagovoru Ukrajincem poudaril, da ukrajinske obrambne sile na območju niso izvajale nobenih operacij. Dodal je, da je ukrajinska mornarica stopila v stik z bolgarskimi kolegi in da so ugotovili, da je šlo za kombiniran ruski napad z uporabo pomorskih in zračnih dronov. »Najnovejša tragedija, v katero so vpletena civilna plovila, je še en del prizadevanj Rusije, da bi zahodni del Črnega morja popolnoma onemogočili za plovbo,« je govor povzel na družbenem omrežju X.

Bolgarski premier Rumen Radev je napad v torek označil za grobo kršitev pomorskega prava. Incident je obsodila tudi predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. »Čeprav je treba natančne okoliščine teh incidentov še ugotoviti, so ti dogodki zelo zaskrbljujoči,« je zapisala na družbenem omrežju X.

Ladje v Črnem morju so od začetka ruske invazije na Ukrajino pogosto tarča napadov z različnimi vrstami dronov, tako ruskih kot ukrajinskih. Najnovejši incident se je zgodil le dan po tem, ko je Romunija poročala, da je v bližini njene obale zagorela trgovska ladja, pri čemer sta umrla dva člana posadke. V Kijevu so trdili, da je bila ladja tarča ruskega napada z droni.