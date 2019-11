V Boliviji potrdili zakon, ki bo omogočil nove volitve

Tiskovna agencija Reuters poroča še, da se je samooklicana začasna predsednica Áñez z voditelji protestniških skupin dogovorila o umiku vojske z ulic in napovedala odpravo zakona, ki vojake razbremenjuje odgovornosti pri posredovanju na protestih.

Bolivijski poslanci in senatorji so potrdili predlog zakona, ki odpira pot za nove volitve, na katerih pa nekdanji predsednik Evo Morales ne bo mogel kandidirati. Spomnimo, obtožba o nepravilnostih na volitvah 20. oktobra je sprožila množične proteste v Boliviji, Morales pa se je po odstopu umaknil v Mehiko Ob podpisu zakona je samooklicana začasna predsednica, vodenje države je prevzela po odstopu Moralesa, obljubila pravične in transparentne volitve. Kdaj bodo, še ni znano, saj se morajo dogovoriti še o novem sedemčlanskem volilnem sodišču, ki bo nato določilo datum volitev.Zakon razveljavlja izide oktobrskih predsedniških volitev in omogoča izvedbo novih. Ključna je določba, da osebe ne smejo kandidirati za položaj, ki so ga zasedale pretekla dva mandata. Zakon so podrli tudi poslanci Moralesove stranke Gibanje k socialuzmu (MAS). Stranka ima večino v obeh domovih parlamenta, a jo razdvaja prihodnja vloga Moralesa v bolivijski politiki. Medtem ko ga nekateri člani ga še naprej podpirajo, si drugi želijo, da bi bila stranka tudi brez Moralesa pomembna politična opcija na volitvah, poroča francoska tiskovna agencija AFP.