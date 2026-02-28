V Boliviji strmoglavilo letalo z bankovci, na tatovih uporabili solzivec

V letalski nesreči v Boliviji je umrlo najmanj 20 ljudi, več pa je ranjenih. Strmoglavilo je tovorno letalo bolivijskih zračnih sil v mestu El Alto, so po navedbah BBC sporočile lokalne oblasti. Letalo je prevažalo večjo količino bankovcev, ki so jih nameravali prepeljati v Centralno banko Bolivije.

Letalo je strmoglavilo v petek zvečer okoli šeste ure po lokalnem času. Prišlo je iz mesta Santa Cruz, pristati pa bi moralo na letališču v El Altu. Po podatkih uradnikov na letališču je letalo zdrsnilo s steze in zadelo bližnja vozila.

Na krovu je bilo osem članov posadke. Glede na prve podatke tamkajšnjih gasilcev je umrlo najmanj 15 ljudi, nato pa je število žrtev naraslo, poroča BBC. Po podatkih ministrstva za zdravje v Boliviji je ranjenih najmanj 31 ljudi, javnost pa so prav tako pozvali k donaciji krvi.

Mimoidoči v policijo in novinarje metali kamne in kradli denar

Oblasti so v bližini kraja nesreče uporabile solzivec, da bi mimoidoče odvrnile od nabiranja bankovcev. Policija je bila opremljena s ščiti, saj so nekateri v njih in v novinarje, ki so pokrivali dogodek, metali kamne. Nekateri novinarji so zaradi poškodb potrebovali zdravniško pomoč

Policija je aretirala najmanj 12 oseb zaradi kraje bankovcev.

»Želim jasno povedati tistim, ki poskušajo vzeti denar z letala, vpletenega v to tragedijo, da ta denar nima pravne veljave, saj ga ni izdala centralna banka in nima serijske številke, ter da je poskus njegove uporabe kaznivo dejanje,« je opozoril obrambni minister Marcelo Salinas. Tiste, ki izvajajo vandalizem in nasilje, je pozval, naj prenehajo s takšnimi dejanji in naj spoštujejo tiste, ki v teh težkih trenutkih žalujejo.

Vzrok nesreče za zdaj ni znan, nekateri očividci pa pravijo, da so bile vremenske razmere v času pristajanja letala neugodne. Sredi nevihte z bliskanjem naj bi padala tudi debela toča, je po navedbah BBC dejala ena izmed očividk, ki je v nesreči izgubila avto.

Pristojni nesrečo še preiskujejo.