V Boliviji ubit Marco Skerbec, eden izmed vodji kavaškega klana tudi v Sloveniji

Bolivijska policija je v mestu Santa Cruz našla trupla treh moških, med njimi tudi Marca Skerbeca (1992) iz Reke, ki je bil od 8. avgusta pogrešan v Južni Ameriki. Poleg njega sta bila ubita Miljan Đekić (38) iz Niša in Dejanče Lazarevski (43), znan kot Makedonac, z bolgarskim potnim listom, poroča Jutarnji list.

Trojica je bila po navedbah preiskovalcev na poti na sestanek, ko so jih ubili. Njihova trupla so našli v kuhinji najetega stanovanja, zavita v črne vreče, verjetno pripravljena za prevoz drugam. Sosedje so policijo opozorili zaradi glasne glasbe in krikov.

Bolivijski organi sumijo, da je motiv brutalnega zločina povezan s sporom med narkoklani in trgovino s kokainom. Đekić je bil doma v Nišu znan pod vzdevkom Hitri, njegova vpletenost v tihotapljenje kokaina pa je bila po besedah sosedov »javna skrivnost«.

Skerbec je bil na mednarodni tiralici in je v Boliviji bival pod lažnimi identitetami. Po navedbah virov bi lahko uporabljal dokumente na ime Vanja Milošević.

V Sloveniji je bil omenjen v obsežni obtožnici proti t. i. kavaškemu klanu (avgust 2023), kjer je naveden kot eden od vodij kriminalne združbe in uporabnik kodnega imena Coco na šifrirani aplikaciji Sky. Zaradi nedosegljivosti pravosodju takrat ni bil formalno obtožen.

Policijski nadzor leta 2020 je razkril Skerbečevo povezavo s prevoznimi potmi kokaina iz Španije, Italije in Nemčije v Slovenijo in Hrvaško ter fotografije večjih zneskov denarja.

Skerbečeva smrt se umešča v širši obračun med kavaškim in škaljarskim klanom, ki presega meje Balkana in sega v zahodno Evropo ter Južno Ameriko. Obračuni so v zadnjih letih terjali več deset življenj, tudi zunaj regije.

Preiskava bolivijske policije še poteka. Odgovori na vprašanja, ali je bil sestanek past in ali je Skerbec res uporabljal identiteto Vanja Milošević, bodo znani po uradnih izsledkih.