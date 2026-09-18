V bolivijskih gozdovih odkrili doslej neznano vrsto mačke

Majhna mačka je prvi primer po več kot stoletju, ko je bila nova živa vrsta mačke uradno poimenovana in opisana, poroča Guardian. Lokalne skupnosti so vrsto poimenovale tilcayo, znanstveniki so želeli to ohraniti in ji nadeli znanstveno ime Leopardus tilcayo.

Spada v skupino tigrastih mačk, ki jih je možno najti po celotni Južni Ameriki. V dolžino meri 46 centimetrov in tehta 1,4 kilograma, kar pomeni, da je manjša udomačene mačke. Njen kožuh je svetlo rjav ter poln peg.

Malo je znanega o njenem življenjskem stilu, v iztrebkih so našli ostanke glodavcev, kar bi lahko pomenilo, da se z njimi prehranjujejo, s kamerami pa so odkrili, da gre za bolj nočno žival, je povedala Paola Nogales-Ascarrunz, raziskovalka za National Geographic.

Tigraste mačke je težko razločiti samo po videzu, sprva so mislili, da gre za eno samo vrsto, s pomočjo genetskih raziskav pa so odkrili, da obstaja več vrst.

Edini predstavnik nove vrste

Do sedaj so našli le enega predstavnika vrste, 10-letnega samca, ki živi v zavetišču. Ker se njegove značilnosti niso ujemale z opisi brazilskih mačk, so začeli s poglobljeno raziskavo.

Analizirali so vzorce DNK 38 mačk v več južnoameriških državah in odkrili, da obstaja pet vrst tigrastih mačk. Do sedaj si niso predstavljali, da bi to lahko bila samostojna vrsta ali pa da bi obstajale podvrste. Genetska analiza je pokazala, da se je tilcayo 1,4 milijona let nazaj ločil od tigrastih mačk.

Gozd Yungas spada med ene izmed najbolj ogrožene ekosisteme v regiji. FOTO: Prirodoslovni muzej Alcide

Svetovna zveza za varstvo narave (IUCN) je novo vrsto označila za ranljivo, z upadajočo populacijo. Ločeno bodo obravnavali pet linij tigrastih mačk, tako bodo lahko ocenili tveganje in vrsto, kot je tilcayo, označili za ogroženo.

Gozd Yungas spada med ene izmed najbolj ogrožene ekosisteme v regiji. Neprestano ga ogrožajo krčenje gozdov, širjenje kmetijstva, požari in rudarjenje. Nogales-Ascarrunz poudarja, kako pomembno sta zaščita gozda in ohranjanje povezave med življenjskimi prostori.

Ozaveščanje širše javnosti o novih vrstah mačk lahko prenese sporočilo, da to ni zadnja vrsta, ki jo je treba odkriti. Mnoge izmed njih pa so ogrožene še preden jih odkrijejo.