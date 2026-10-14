V bolnišnici umrla še peta žrtev požara v Omišu

V splitski bolnišnici je danes zaradi hudih poškodb, ki jih je avgusta utrpel v obsežnem požaru na območju Omiša, umrl 70-letni moški, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina. Gre za peto smrtno žrtev požara, v katerem je bilo poškodovanih več kot 40 ljudi. Vzrok požara še vedno ni znan.

Posledice požara FOTO: Leon Vidic

V enoti intenzivne nege splitskega kliničnega centra se zaradi poškodb v požaru še vedno zdravi ena bolnica, njeno zdravstveno stanje pa je stabilno, so za Hino potrdili v bolnišnici.

Prva žrtev požara, 34-letna ženska, je umrla na dan izbruha požara. Dva tedna pozneje je v splitski bolnišnici umrl starejši moški, 10. septembra pa še 58-letna ženska. Četrta žrtev, 42-letna ženska, je zaradi hudih opeklin umrla v začetku oktobra v zagrebški bolnišnici.

Posledice požara FOTO: Leon Vidic

Požar je izbruhnil 13. avgusta v Lokvi Rogoznici in se zaradi močnega vetra hitro razširil proti okoliškim naseljem in do samega roba Omiša. Evakuirali so več kot 2000 prebivalcev in turistov, ogenj pa je zajel približno tisoč hektarov površin.

FOTO: Miroslav Lelas/AFP

Po preliminarnih ocenah je gmotna škoda presegla 110 milijonov evrov. V požaru je bilo poškodovanih okoli 310 objektov, 110 avtomobilov in 50 plovil. Preiskava vzroka požara doslej še ni dala rezultatov.