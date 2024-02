V bolnišnici v Han Junisu izraelska vojska aretirala sto ljudi

Izraelska vojska je danes sporočila, da je v operaciji v bolnišnici Naser v Han Junisu na jugu območja Gaze, kamor je vdrla v četrtek, doslej aretirala sto ljudi zaradi suma teroristične dejavnosti. Dodala je, da nadaljuje operacije na območju tega drugega največjega mesta na jugu palestinske enklave, pa tudi v osrednjem delu enklave.

Specialci izraelske vojske so v bolnišnico vstopili v četrtek. Izraelska vojska trdi, da se v bolnišnici skrivajo borci palestinskega islamističnega gibanja Hamas. Domneva tudi, da so tam tudi trupla talcev, ki jih je Hamas zajel v napadu na Izrael 7. oktobra lani. Ali so jih našli, vojska še ni sporočila, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Je pa danes še sporočila, da nadaljujejo natančne in omejene operacije proti Hamasu v bolnišnici.

Vojska je v bolnišnico vdrla dan po tem, ko je razseljenim Palestincem ukazala, naj zapustijo območje. Številni so po ukazu zbežali iz bolnišnice.

Ministrstvo za zdravje v Gazi je danes sporočilo, da je zaradi pomanjkanja kisika, do katerega je prišlo ob izpadu električne energije med izraelsko operacijo v bolnišnici, umrlo šest pacientov v enoti za intenzivno nego, med njimi tudi otrok.

Opozorilo je, da so zaradi operacije izraelske vojske ogroženi tudi drugi pacienti, med njimi novorojenčki v inkubatorjih. Izrael so še obtožili, da preprečuje premestitev kritično bolnih v druge bolnišnice in preprečuje konvoju Združenih narodov s pomočjo dostop do bolnišnice Naser.

Izraelsko vojsko so še obtožili, da v porodnišnici še vedno zadržuje veliko zdravstvenega osebja, bolnikov ter razseljenih oseb, ki da jih zaslišujejo v nečloveških razmerah, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Izraelska vojska je v petek zvečer zatrdila, da v bolnišnici ne napada oskrbe z električno energijo in da ima tam delujoča enota stroga navodila, da zagotovi neprekinjeno delovanje bolnišnice. Tako naj bi med drugim zamenjala pokvarjen generator.

Ministrstvo za zdravje v Gazi, ki ga nadzira Hamas, je danes še sporočilo, da je bilo v izraelskem bombardiranju območja Gaze ponoči ubitih okoli sto ljudi.