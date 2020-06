V Braziliji skoraj 40.000 novih okužb

7.40 Brazilija v zadnjem dnevu potrdila skoraj 40.000 novih okužb

7.25 Evropske države razmišljajo o prepovedi vstopa državljanom ZDA

7.00 Vlada bo danes sprejela nove ukrepe

Brazilija je v zadnjih 24 urah potrdila 39.436 novih okužb, 1374 Brazilcev je zaradi virusa umrlo, je sporočilo brazilsko ministrstvo za zdravstvo. Do sedaj so v državi potrdili že več kot 1,1 milijon okužb, umrlo pa je več kot 50.000 ljudi. Veliko število okužb v Braziliji gre pripisati predsedniku Jairu Bolsonaru , ki daje prednost delovanju gospodarstva pred zdravjem ljudi. Včeraj je sodišče odločilo, da mora tudi on, kljub omalovaževanju pandemije, v javnosti nositi zaščitno masko.V Bruslju bodo danes članice Evropske unije razpravljale o prepovedi vstopa državljanov ZDA, poroča agencija Reuters. ZDA imajo namreč najvišje zabeleženo število okužb z novim koronavirusom na svetu, pričakujejo pa še novo rast okužb. Domnevno bosta na spisek nevarnih držav uvrščeni tudi Brazilija in Rusija. O kriterijih, ki določajo iz katerih držav bo potovanje v EU, bodo članice razpravljale danes, kdaj bodo sprejeti pa še ni znano.Vlada bo na današnji seji predvidoma sprejela nekatere ukrepe za zamejitev ponovnega širjenja novega koronavirusa v državi. Že v torek popoldne se je sestala vladna posvetovalna strokovna skupina za covid-19, vlada pa bi danes lahko odločala o morebitnih predlogih, ki bi jih pripravila strokovna skupina. Med ukrepi, ki jih je včeraj vladni govorec omenil kot nujne, bi lahko bila vzpostavitev centrov za karanteno oseb, ki se vračajo v Slovenijo iz držav z velikim številom novih okužb z novim koronavirusom, zaradi česar jih je naša država že uvrstila na t.i. rdeči seznam. Na t.i. rdeči seznam bo vlada tako danes na pobudo notranjega ministrapredvidoma uvrstila Albanijo in Portugalsko. Znova je bilo govora tudi o potrebi po vzpostavitvi mobilne aplikacije, ki bi opozarjala ljudi, če so prišli v stik z okuženimi. STA