V brodolomu ob obali Malte umrlo najmanj deset ljudi

Italijanska obalna straža je danes sporočila, da je v brodolomu čolna z migranti ob obali Malte umrlo najmanj deset ljudi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

»Na čolnu, ki je odplul z libijske obale, je bilo približno 60 ljudi. Po zadnjih informacijah je ribiško plovilo na tem območju rešilo približno 48 ljudi,« je v izjavi zapisala obalna straža.

Obalna straža je sporočila, da je Malta zaprosila za pomoč pri iskalno-reševalni akciji, potem ko se je čoln z migranti prevrnil približno 45 navtičnih milj jugovzhodno od Malte.

Enota italijanske obalne straže se je iskanju pridružila danes popoldne, njen patruljni poln pa je doslej našel deset trupel, so sporočili in dodali, da iskanje na območju še poteka.