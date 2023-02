V brodolomu umrlo 59 beguncev

V razburkanem morju pred mestom Crotone v regiji Kalabrija na jugu Italije je danes potonilo preobremenjeno plovilo z begunci na krovu. Po zadnjih podatkih je umrlo 59 ljudi, med njimi tudi nekajmesečen otrok. Približno 80 ljudi se je rešilo ali pa so jih na varno spravili reševalci, poročajo tuje tiskovne agencije.

»Trenutno je bilo iz vode izvlečenih 80 živih ljudi, vključno z nekaterimi, ki jim je po potopu uspelo doseči obalo,« je v izjavi sporočila italijanska obalna straža in dodala, da so ob obali našli 43 trupel, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Župan Crotoneja Vincenzo Voce je kasneje za televizijski kanal Sky TG-24 dejal, da je v brodolomu po zadnjih podatkih življenje izgubilo 59 ljudi.

»Na desetine in desetine ljudi je utonilo, med njimi tudi otroci. Veliko jih pogrešajo. Kalabrija žaluje zaradi te strašne tragedije,« je sporočil guverner Kalabrije Roberto Occhiuto.

Natančnih podatkov o državljanstvu žrtev in pristanišču, od koder so krenili na pot, za zdaj ni. Domnevno naj bi šlo za ljudi iz Afganistana, Irana in Pakistana, poroča britanski BBC.

Po prvih podatkih naj bi šlo za ribiški čoln oziroma manjšo ladjo. Plovilo naj bi potonilo zaradi preobremenjenosti, siloviti valovi pa naj bi ga tudi razbili na pol. V času nesreče je bilo po podatkih obalne streže na njem okoli sto ljudi, medtem ko so reševalci pred tem za AFP povedali, da jih je bilo na krovu več kot 200.

Italijanska premierka Giorgia Meloni je izrazila »globoko bolečino« zaradi nesreče in dejala, da je »na morje spustiti komaj 20-metrski čoln z 200 ljudmi na krovu in slabo vremensko napovedjo« kriminalno dejanje. »Vlada se je zavezala, da bo preprečila odhode in z njimi tovrstne tragedije,« je dejala v izjavi in dodala, da je za to potrebno obsežno sodelovanje držav, iz katerih se migranti odpravljajo na pot in od koder izvirajo.

80 ljudi so uspeli rešiti. FOTO: Stringer/AFP

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je prek Twitterja sporočila, da jo je zaradi nesreče »globoko žalostna«. »Podvojiti moramo prizadevanja za pakt (EU) o migracijah in azilu ter akcijski načrt za osrednje Sredozemlje,« je še dodala.

Italijanski predsednik Sergio Mattarella je v luči tragedije mednarodno skupnost pozval k »močni zavezi« za odpravo vzrokov za migracije, kot so vojna, preganjanje in revščina, navaja AFP. Iz Vatikana so medtem sporočili, da bo papež Frančišek molil za vsakega od umrlih, kot tudi za pogrešane in preživele.

Vsako leto se veliko ljudi v upanju na boljše življenje odpravi na nevarno pot iz Severne Afrike prek Sredozemskega morja v Evropsko unijo. Plovila, ki jih pri tem uporabljajo, so pogosto prenatrpana in nevarna za uporabo.

Prejšnji teden je italijanski parlament dokončno potrdil sporni zakon, ki ga je predlagala desna vlada premierke Meloni. Nova zakonodaja bistveno omejuje misije reševalnih ladij nevladnih organizacij v Sredozemlju. V skladu z novimi pravili morajo ladje po reševalni akciji v Sredozemlju zaprositi za dostop do varnega pristanišča in tja odpluti »brez odlašanja,« namesto da ostanejo na morju in iščejo druge ladje z begunci v stiski.