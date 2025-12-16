  • Delo mediji d.o.o.
    Svet

    V Bruslju pravijo, da ponujajo rešilno bilko avtomobilski industriji

    Evropska komisija med drugim predlaga razrahljanje prepovedi osebnih vozil z motorji na notranje zgorevanje leta 2035.
    Glavni vzroki za težave avtomobilske industrije na stari celini niso okoljski in podnebni cilji EU. FOTO: Fabian Bimmer/Reuters
    Glavni vzroki za težave avtomobilske industrije na stari celini niso okoljski in podnebni cilji EU. FOTO: Fabian Bimmer/Reuters
    Peter Žerjavič
    16. 12. 2025 | 17:05
    16. 12. 2025 | 17:23
    5:20
    Evropska komisija je danes v nestrpno pričakovanem svežnju predlagala rahljanje prepovedi novih avtomobilov z motorji na notranje zgorevanje z letom 2035. V odločitvi EU, sprejeti v letih 2022–2023, so zapovedali popolno, 100-odstotno znižanje izpustov.

    Kako varovati okolje in hkrati ne gospodarsko umreti

    Če bo današnji predlog sprejet, bodo proizvajalci morali po novem do takrat izpolniti cilj le še 90-odstotnega zmanjšanja izpustov CO₂ iz izpušnih cevi njihovih avtomobilov v primerjavi z letom 2021. Preostalih 10 odstotkov, ki bi ostali dovoljeni, bodo morali na drugi strani nadomestiti z uporabo zelenega, nizkoogljičnega jekla, proizvedenega v EU, ali s podnebju prijaznejšimi gorivi, ki bodo pripomogla k manj emisijam. 

    To naj bi omogočilo, da bodo priključni hibridi, vozila s podaljšanim dosegom, mehki hibridi in vozila z motorjem z notranjim zgorevanjem – poleg popolnoma električnih in vodikovih vozil – igrali pomembno vlogo tudi po letu 2035.

    Posebna vloga majhnih električnih avtomobilov

    Predlog tudi omogoča, da bodo proizvajalci avtomobilov pred letom 2035 pri doseganju ciljev lahko izkoristili »superkredite« za majhne, cenovno dostopne električne avtomobile, izdelane v Evropski uniji. To bo spodbudilo uvedbo več majhnih modelov električnih vozil na trg.

    Predstavitev novega električnega twinga v novomeškem Revozu in proizvodnja. FOTO: Jože Suhadolnik
    Predstavitev novega električnega twinga v novomeškem Revozu in proizvodnja. FOTO: Jože Suhadolnik

    Za cilje za obdobje 2030–2032 za osebne avtomobile in lahka gospodarska vozila bo zagotovljene več prožnosti. To naj bi potekalo na enak način merjenja, ne za eno leto, temveč za triletno obdobje, ko je bilo že postavljeno za obdobje 2025–2027. Cilj zmanjšanja izpustov do leta 2030 za avtomobile sicer ostaja za 55 odstotkov, za kombije pa ga bodo s 50 znižali na 40 odstotkov.

    Subvencije le za Made in EU

    EU bo še bolj spodbujala elektrifikacijo voznih parkov podjetij. Postavili bodo tudi zavezujoče nacionalne cilje za države članice. V nekaterih državah, denimo Belgiji, so davčne olajšave močno pospešile elektrifikacijo voznih parkov podjetij. Nabava avtomobilov z ničelnimi ali nizkimi emisijami in oznako »Made in EU« bo postala pogoj za vozila, ki bodo upravičena do javne finančne podpore.

    Z 1,8 milijarde evrov bo program Battery Booster pospešil razvoj vrednostne verige baterij, ki bodo v celoti izdelane v EU. Od tega bo poldruga milijarda namenjena podpori evropskim proizvajalcem baterijskih celic z brezobrestnimi posojili. Z dodatnimi ukrepi želijo povečati stroškovno konkurenčnost sektorja, zavarovati dobavne verige v višjih fazah ter podpreti trajnostno in odporno proizvodnjo v EU, »kar bo prispevalo k odpravi tveganj, povezanih s prevladujočimi akterji na svetovnem trgu«.

    Kitajski avtomobili so vse resnejši tekmec na trgu EU.  FOTO: Li Jianan/Xinhua via AFP
    Kitajski avtomobili so vse resnejši tekmec na trgu EU.  FOTO: Li Jianan/Xinhua via AFP

    Pripravili so tudi omnibus poenostavitev za avtomobilsko industrijo, s katerimi bodo zmanjšali upravna bremena in stroške za evropske proizvajalce. Tako naj bi povečali njihovo globalno konkurenčnost in sprostili sredstva za razogljičenje. Podjetja naj bi po bruseljskih izračunih letno prihranila približno 706 milijonov evrov.

    Uporaba vseh vzvodov

    V evropski komisiji vidijo sveženj kot rešilno bilko za avtomobilsko industrijo. »Uporabljamo vse razpoložljive vzvode – poenostavitve, prilagodljivost, evropsko prednostno obravnavo, ciljno usmerjeno podporo in inovacije. Vsi ti ukrepi skupaj so naša zaveza, da bomo ponovno vzpostavili vodilno vlogo evropske industrije in hkrati vodili svetovni prehod na področju podnebnih sprememb,« je zatrdil izvršni podpredsednik evropske komisije za industrijsko strategijo Stéphane Séjourné.

    image_alt
    Prepoved klasičnih avtomobilov visi na nitki

    Zakonodajni predlogi morajo še v postopke odločanja v svetu EU (države članice) in evropskem parlamentu. Predvsem Zeleni in del strokovnjakov opozarjajo, da bo rahljanje ciljev škodovalo evropskemu gospodarstvu. Po njihovi logiki ne le, da ne rešuje strukturnih težav avtomobilske industrije na stari celini, temveč tudi povečuje manevrski prostor kitajskim proizvajalcem, ki stavijo na elektriko.

    Zeleni: Velika napaka

    »Z ustvarjanjem večje negotovosti ne pomagamo avtomobilski industriji. Obupan poskus Komisije, da bi spodkopala prihodnost e-avtomobilov, je velika napaka. Zaviranje inovacij gre na račun Evropejcev in industrije. Posledica so večje onesnaževanje zraka, zdravstvena tveganja, manjša konkurenčnost in ogrožanje milijonov delovnih mest,« je zatrdil vodja Zelenih v evropskem parlamentu Bas Eickhout.

    Več iz teme

    podnebni ciljiavtomobilska industrijaciljiElektrizacijaKitajskaEvropska komisijakrizasubvencije

