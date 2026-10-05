V Bruslju se pripravlja napeta bitka za proračun

Evropska politika vstopa v vročo fazo tradicionalne bitke: kako napolniti bruseljsko blagajno in kako razporediti denar med države članice. Bogatejše s severa z Nemčijo na čelu se zgražajo nad načrti evropske komisije, ki je za obdobje 2028–2034 predlagala proračun, vreden skoraj 2000 milijard evrov.

Evropska politika je talka notranjepolitičnega položaja v državah članicah. Vzpon AfD v največji plačnici Nemčiji ne lajša položaja kanclerju Friedrichu Merzu v bruseljskih pogajanjih. Novo negotovost vnašajo notranjepolitični pretresi v Španiji. Največje tveganje je Francija, kjer je pred spomladanskimi predsedniškimi volitvami Marine Le Pen prepričljivo v vodstvu.