FOTO:V čakanju na iransko maščevanje

New York – Množice žalujočih za iranskim vojaškim poveljnikomso v njegovem rojstnem mestu povzročile stampedo, ki je za seboj pustil več kot štirideset mrtvih in nekaj sto ranjenih. Vrhovni verski voditeljje, jokajoč za svojim varovancem, napovedal maščevanje, vse več pa je tudi ugibanj o ameriški vojski v Iraku.Visoki republikanci še naprej branijo odločitev za obračun z s Sulejmanijem. Uboj drugega najmočnejšega človeka v Teheranu ni maščevanje za njegova pretekla dejanja, ampak preventivni obrambni udarec na organizatorja prihodnjih napadov, je tvitnil tesni zaveznik predsednikasenator. Iranski general naj bi si z masivnimi napadi na Američane v Iraku in drugje sam podpisal smrtno obsodbo.Ameriška administracija je iranskemu zunanjemu ministruzavrnila vizo za četrtkovo zasedanje varnostnega sveta ZN, so sporočili v Washingtonu, vojaško moč pa so pokazali z usklajenim vzletom dvainpetdesetih do zob oboroženih vojaških letal F 35A z vojaškega oporišča v Utahu. Takšno razkazovanje vojaških sposobnosti so načrtovali že nekaj časa, potem ko je Trump v dosedanjih letih na oblasti močno povečal obrambni proračun, a jih je vzpodbudila tudi lanska iranska sestrelitev ameriškega vojaškega drona. Najbrž ni naključje, da je 52 tudi število ameriških talcev iranske islamske revolucije iz leta 1979. Da bi poudaril dolgoletno sovražnost Teherana do ZDA, je Trump po Sulejmanijevem umoru napovedal 52 odgovorov na morebitne iranske maščevalne akcije.Poročila iz Teherana govorijo o trinajstih morebitnih scenarijih maščevanja, od katerih naj bi bila tudi najšibkejši zgodovinska nočna mora za Američane. Med cilji naj bi bile ameriške vojaške sile na Bližnjem vzhodu in ameriške obveščevalne službe domnevajo, da si bodo Iranci prizadevali za uboj visokega ameriškega vojaškega poveljnika na območju. V Teheranu že zahtevajo popoln ameriški umik z območja in še posebej iz Iraka, kjer se je za to zavezel tudi sicer nepopolni parlament. Medtem ko se v Washingtonu sprašujejo o ameriških načrtih v tej državi, vsaj v poveljstvu Islamske revolucionarne garde med tarčami poleg naftne Hormuške ožine omenjajo tudi izraelski Tel Aviv. Zaskrbljeni so v ameriških velemestih New York, Los Angeles in Boston, povečujejo pa tudi zaščito Trumovih posestev kot floridski Mar-a-Lago.Dokončna iranska odpoved jedrskega sporazuma iz leta 2015 skrbi tudi evropske podpisnice. Ameriški zunanji ministerje že omenjal, da bi si želel večje podpore zaveznic, kar morda napoveduje vroče razprave v vojaški zvezi Nato.