V času epidemije cvetijo mafijski posli

»Italijansko gospodarstvo je na kolenih. To pomeni, da je lahka tarča za organizirani kriminal,« je povedal italijanski novinar Roberto Saviano, avtor uspeš­nice o neapeljski mafiji Gomóra. Štiridesetletni Saviano, ki zaradi nenehnih groženj s smrtjo ne gre nikamor brez telesnih stražarjev, je v pogovoru za CNN dejal, da zaradi epidemije novega koronavirusa cvetijo posli italijanske mafije.



»Kriminalna združenja navežejo stike s podjetji, ki so na robu bankrota, in jim obljubijo, da jim bodo odplačala dolgove v zameno za določen delež v delnicah. Tako krepijo svojo prisotnost v podjetju, dokler ga nekega dne ne prevzamejo,« je Saviano opisal eno od strategij mafije in posvaril, da takšna usoda zdaj čaka številna podjetja na Apeninskem polotoku.

Prevzeli so tudi pogrebne zavode

Mafijski klani so na nekaterih območjih, zlasti na jugu Italije, izrinili državne ustanove. Revnim soseskam pomagajo pri preskrbi s hrano in drugimi osnovnimi potrebščinami, podjet­jem in posameznikom na robu preživetja ponujajo posojila. Po navedbah predstavnikov protimafijskih oddelkov policije so se menda prisesali tudi na milijone evrov evropske pomoči Italiji.



'Ndrangheta, mafijska organizacija s Kalabrije, ki obvladuje kar 80 odstotkov kokainskega trga v Evropi, je kljub oteženemu razpečevanju droge izkoristila trenutne izredne razmere. »Pomanjkljivo varovana letališča in ladijska pristanišča so bila priložnost za preprodajalce. Le kdo jih je preverjal?« je dejal Saviano.



Po njegovih besedah je mafija prevzela tudi nekatere ključne panoge, kot so pogrebni zavodi in bolniške pralnice. »Čistilne servise že dolgo upravlja. V zadnjih desetih letih vlaga tudi v podjetja za dostavo in bencinske črpalke.«