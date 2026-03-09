V CDU nočejo priznati poraza na deželnih volitvah

Prve deželne volitve v letošnjem letu v Nemčiji so pokazale, da delavski razred ne glasuje več za SPD, ampak je pretežno migriral k skrajni desnici. Da je velika koalicija na zvezni ravni v slabem položaju, saj ni uspela ponuditi rešitev za gospodarsko krizo, ki pa bi se utegnila z nepredvidljivo vojno v Iranu še poglobiti. In da se skrajna desnica še naprej vzpenja. Tokrat jo je v Baden-Württembergu podprlo kar dvakrat toliko volivcev kot na prejšnjih volitvah.

Zeleni so zmagali predvsem zaradi priljubljenega Cema Özdemirja, ki je užival simpatije že kot minister v vladi Olafa Scholza. Dodatno je Zelenim pomagalo dejstvo, da so tik pred volitvami prišli v javnost videoposnetki vodilnega kandidata CDU Hagla, v katerih slednji daje mizogine in seksistične izjave na račun deklet na šoli, ki jo je obiskal. Za izjave se je opravičil in dejal, da so bile neumne, a to ni pomagalo. Zeleni, ki so še pred kratkim precej zaostajali za CDU, so zmagali in bodo vodili novo koalicijo.