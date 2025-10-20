V CDU se sprašujejo, kako premagati AfD

V nadaljevanju preberite:

V Nemčiji bo prihodnje super volilno leto. Nemci bodo odšli na kar pet deželnih volitev in v dveh zveznih deželah bi skarjnod esna AfD lahko zmagala z naskokom, z okoli 40 odstotki. V CDU, ki se ji zmaga obeta v treh deželah, so na klavzuri razpravlali o tem, kako se spopasti z AfD, ki ji podpora nezadržno narašča. Kancler Friedrich Merz je obljubil, da sodelovanja z AfD ne bo. Pa čeprav nekateri vidni člani v stranki menijo, da bi si morali pustiti priprta vrata.